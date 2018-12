SKUMLE HENSIKTER: Filip Ingebrigtsen (25) senket storebror Henrik sin norske rekord på 1500 meter med nesten halvannet sekund i juli. Men oppturen ble overskygget av alle nedturene før og etter Diamond League-løpet i Monaco. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Revansjelysten Filip Ingebrigtsen: – Har en djevel inni meg

TOPPIDRETTSSENTERET (VG) Filip Ingebrigtsen (25) avsluttet konkurranseåret 2018 med gull i terreng-EM, men sier til VG at han kjenner en enorm revansjelyst foran kommende VM-sesong.

– Ja, det er slik jeg føler det. Jeg kjenner på en enorm revansjelyst fra året 2018. Spesielt EM. Men også at det var en nesten utrolig bra sesong, svarer han – med trykk på «nesten» – på spørsmål om han ser 2019 som en mulighet for revansje.

Han tilføyer:

– Jeg har en djevel inni meg.

Han er utilfreds og utålmodig.

– Jeg var jævlig bra, men ble skadet. Så var jeg bra igjen, men så ble avslutningen veldig dårlig. Hovedmålet gikk i dass, sier Filip Ingebrigtsen i dette intervjuet under offentliggjøringen av friidrettslandslaget 2019 på toppidrettssenteret i Oslo onsdag.

Etter VM-bronsemedaljen på 1500 meter fra 2017, pådro han seg en skade i foten under sesongdebuten – på 5000 meter – i California i mai. I innledende heat på 1500 meter i EM i august falt han. Men han var i så god form at han likevel kvalifiserte seg for finalen.

Det viste seg imidlertid at han hadde pådratt seg i skade i ryggen. Den var så alvorlig at han «ikke fikk puste» da han liksom bare skulle hente gullmedaljen (som lillebror Jakob vant) .

I Diamond League-finalen i Zürich tre uker senere øynet han – i Jakobs sykdomsfravær – revansj og seierssjanse. Men så viste det seg at han, som pappa Gjert fryktet, ikke hadde tålt antibiotikabehandlingen i forbindelse med sårbehandlingen etter fallet i Berlin-EM. Han var sjanseløs på Letzigrund i Sveits: 7. plass og fire sekunder bak vinneren Timothy Cheriot fra Kenya.

– Jeg kunne nesten ikke vente med å komme i gang med (forberedelsene til) sesongen (2019). Motivasjonen har vært god før også. Men etter å ha gått skikkelig på trynet; så dritt det kan bli ... det er noe ekstremt som bygger seg opp, svarer han på spørsmål om han kan beskrive graden av motivasjon etter (nå ja) fiaskosesongen.

– Det begynte bra nå. Det var ikke akkurat hele verden som ventet at jeg skulle ta terrenggullet. Men det gjelder å ta vare på mulighetene man får. Nå gidder jeg ikke være fornøyd med noe. Jeg har mistet hemningene med hensyn til hva jeg kan få til. Jeg vil ikke at 2018 skal skje igjen, gjentar og understreker han.

Han vedgår at det er en risiko ved å være så giret som han er nå. Det kan blir for mye av det gode. Det kan være «litt farlig».

– Men det kan også være med på å flytte grenser, som i terreng-EM. Jeg hadde kontroll på alt. Det er den modusen jeg har jobbet for å finne i mange år: Du vet akkurat hvor du er og hva som kommer til å skje, forklarer Filip Ingebrigtsen.

Han sier at den «basen» han må ha hatt i sommer, ikke er forsvunnet. Hvis han får bygget videre på den, som han uttrykker det – ja, da ...

– Da blir det rått, sier Filip Ingebrigtsen.

PS! Storebror Henrik (27) og hans kone Liva Bjørka Ingebrigtsen venter barn nummer to i januar (termin 7. januar). Det vil innebære at han antagelig kommer en uke senere enn brødrene til treningsleiren i Sør-Afrika neste måned. Filip giftet seg med Astrid Mangen Cederkvist i september. Han sier at de foreløpig ikke har planlagt familieforøkelse.