Johaug knuste VM-kravet på 10.000 meter: - En av de råeste i Norge noen gang

BISLETT (VG) Therese Johaug byttet torsdag ut langrennski med løpesko i Oslo. Det endte med årsbeste i verden og innfrielse av VM-kravet på 10.000 meter.

– Jeg hadde en drøm om å ta det VM-kravet. Jeg trodde kanskje jeg hadde tatt meg vann over hodet, men jeg har faktisk forberedt meg litt. Jeg har hatt fire baneøkter. Det er utrolig moro å få komme hit på Bislett og springe her. Jeg storkoste meg, og fant flyten og rytmen. Det var veldig, veldig moro å få oppleve dette her, sier Johaug i et intervju på NRK.

31-åringen tok i fjor NM-gull på samme distanse med tiden 32.20,86. Torsdag kveld forbedret Johaug seg betraktelig. Etter én mil og 25 runder på Bislett-dekket, klokket hun inn på 31.40,69.

VM-kravet var på 31 minutter og 50 sekunder. Johaugs tid er den fjerde beste i norsk 10.000-meterhistorie.















fullskjerm JUBEL: Johaug knuste VM-kravet på 10.000 meter.

Rangeres høyt

I langrenn har Johaug blant annet 10 VM-gull, ett OL-gull, tre sammenlagtseirer i verdenscupen og tre totaltriumfer i Tour de Ski. Det er bare noe av innholdet på hennes imponerende merittliste.

– Hun viser at hun hadde hatt noe å gjøre i et VM i sommer hvis det hadde blitt arrangert. Hun viser en enorm kapasitet her. Hun er enorm til å presse seg selv. Det er en maktdemonstrasjon av Johaug. Hun nærmer seg de beste i Norge gjennom tidene, sier NRK-kommentator Jann Post.

– Hun er en av de råeste utholdenhetsutvøerne vi har hatt på kvinnesiden noen gang, om ikke den råeste, mener OL-vinner på 800 meter Vebjørn Rodal.

Kristiansen imponert

33.29,3 var den tidligere bestenoteringen i verden i 2020, ifølge NRK. At tiden ikke var bedre, skyldes i hovedsak manglende løp på grunn av restriksjonene coronaviruset har medført.

– Jeg syns hun ser bra ut. Hun springer som en klokke, sa den tidligere løpedronningen Ingrid Kristiansen til NRK underveis i løpet.

– Hvor god kan Johaug bli i løping?

– Det er umulig å si så lenge de fleste treningsturene hennes er i marka og i motbakke. Skal hun bli veldig god til å løpe, for eksempel på en 10.000 meter, må hun tåle å løpe flatt. Det hjelper ikke bare å ha en god motor hvis du skal springe mot de beste, da må du også ha bein til det.

