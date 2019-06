KLAR TALE: Rune Andersen (t.h) ga søndag beskjed om at russisk friidrett ennå har et stykke vei å gå før de er doping-rene nok til å gjøre comeback under nasjonens flagg i internasjonale mesterskap. Til venstre: Friidrettspresident Sebastian Coe. Bildet er fra desember i fjor. Foto: ERIC GAILLARD / X00102

Norsk dopingsjef: Russland kan få klarsignal før friidretts-VM

Russland fikk enda en gang comeback-nei fra Rune Andersen. Men den norske sjefen for etterforskningen av friidrettens doping-versting åpner døren på gløtt for deltagelse i friidretts-VM om tre måneder.

Det kunne Rune Andersen fortelle under en pressekonferanse i forbindelse med IAAFs styremøte («council») i Monaco søndag formiddag. Nordmannen er sjef for Det internasjonale friidrettsforbundet IAAFs «Task Force», som skal sørge for dopingopprydning i Russland

– Vi håper dette blir løst raskt. Det kan skje før VM i Doha, bekreftet Rune Andersen fra sin plass ved siden av IAAF-president Sebastian Coe på podiet foran media.

Strengt formelt er første mulighet for russisk gjeninntreden IAAFs styremøte dagene i forkant av friidretts-VM 26. september til 6. oktober i Doha. Men Andersen åpner altså for at det kan skje før, i løpet av sommeren.

Russland ble utestengt fra å delta i internasjonale friidrettsmesterskap under sitt nasjons-flagg første gang i november 2015. Rune Andersen har som sjef for IAAFs etterforskningsgruppe flere ganger siden måttet meddele at det russiske friidrettsforbundet ikke har oppfylt kravene for å bli tatt tilbake i folden.

Russiske utøvere har deltatt som «nøytrale», etter å ha bevist at de ikke har hatt noen tilknytning til tidligere dopingsynder. Men «Russia» har ikke vært å se på treningstøy eller i startlister etter friidretts-VM i Beijing høsten 2015.

Det er fortsatt utelukket etter at Rune Andersen i dag søndag bekreftet at Russlands friidrettsforbund RUSAF ikke fullt og helt har klart å rydde alle dopingspøkelsene ut av skapene.

# RUSAF har betalt regningen fra Rune Andersens «Task Force»-etterforskning pålydende 28 millioner norske kroner, og det russiske friidrettsforbundet har forpliktet seg til å betale kommende fakturaer kvartalsvis.

# Det internasjonale antidopingbyrået WADA har fått alle data fra det omstridte dopinglaboratoriet i Moskva. Nå venter IAAFs uavhengige «Athletics Integrity Unit» på disse. Rune Andersen sa under pressekonferansen at man ikke vet hvor lang tid AIU vil bruke på å gjennomgå dataene, og at et godkjentstempel ikke kan gis før den jobben er gjort - til alles tilfredsstillelse.

Dette var det som talte til russisk fordel med hensyn til gjeninnsettelse.

Men Rune Andersen var og er ikke fornøyd med tingenes tilstand. Han pekte på to saker:

1) Det russiske friidrettsforbundet er beskyldt for å fabrikkere dokumenter i forbindelse med at Danil Lysenko, VM-sølvvinner som «nøytral» russisk utøver i høyde for snart to år siden, gjorde seg utilgjengelig for dopingtesting utenfro konkurranse i august i fjor.

– Russland kan ikke bli gjeninnsatt før denne saken er avklart, sier Rune Andersen.

2) Utestengte trenere og leger skal angivelig fortsatt være tilknyttet og «jobbe med» russiske friidrettsutøvere.

Rune Andersen sier at dette er spørsmål RUSAF må klargjøre før det kan bli aktuelt med et comeback i internasjonale friidrettsmesterskap for Russland.

Publisert: 09.06.19 kl. 15:11