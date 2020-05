SEKS UKER TIL: Karoline Bjerkeli Grøvdal (29) skal trene i høyden på Juvass i midten av mai, som forberedelse til rekordforsøket – i et sololøp – på Bislett om snaut syv uker. Foto: Ørn E. Borgen

Grøvdals uvanlige avtale: Fikk rom til tredemølle – ble styremedlem

Karoline Bjerkeli Grøvdal (29) går kreativt til verks i oppkjøringen foran forsøket på å slå Grete Waitz’ 41 år gamle norske rekord på 3000 meter på Bislett 11. juni.

– Jeg vet ikke helt hva jeg har sagt ja til, sier hun lattermildt til VG.

Da treningsmulighetene for Norges toppidrettsutøvere brått ble corona-begrenset, var Karoline Bjerkeli Grøvdal snar med å gå til anskaffelse av en gedigen tredemølle – til erstatning for den hun da plutselig ikke hadde adgang til i treningssenteret til Olympiatoppen ved Sognsvann i Oslo.

Men spørsmålet var hvor hun skulle plassere den. Leiligheten langdistansespesialisten deler med kjæresten Magnus Krogsæter Aarre noen hundre meter fra Olympiatoppen, ligger i tredje etasje uten heis. Den er ikke tilstrekkelig stor til å huse en stor tredemølle.

Karoline Bjerkeli Grøvdal kontaktet styret i leilighetskomplekset og spurte om det kunne være rom til den et eller annet sted. Hun ble tilbudt styrerommet i kjelleren, mot at hun tok et verv i styret.

– Nå er jeg styremedlem, med egen nøkkel til styrerommet, røper hun.

Etter at Olympiatoppen, vel å merke strengt regulert, igjen «åpnet» sitt treningssenter, og vårværet har vist seg fra en god side, er styrerom-møllen mer å regne som en back up.

– Jeg har mest trent utendørs. Men det er greit å ha muligheten, sier hun angående alternativet i underetasjen.

Denne uken har Karoline Bjerkeli Grøvdal trent styrke tre ganger i Olympiatoppens treningssenter. Av hensyn til smittevernreglene får maks fem utøvere adgang i bolker på halvannen time. I tillegg til sitt vanlige treningsutstyr, blir de utstyrt med bøtte og klut – for kontinuerlig rengjøring av apparatene de berører.

– Det er et veldig strengt regime, fastslår Karoline Bjerkeli Grøvdal.

Hun har imidlertid flere uvanlige hendelser i sikte.

Om et par uker skal hun og de andre mellom- og langdistanseløperne som skal delta i «Impossible Games» på Bislett 11. juni være på plass ved Juvasshytta 1841 meter over havet. Planen til friidrettsforbundets toppidrettssjef Erlend Slokvik er en tre uker lang høydeleir i hjertet av Jotunheimen, til erstatning for tilsvarende i for eksempel Flagstaff i USA eller St. Moritz i Sveits.

– Jeg har så vidt vært der en gang tidligere, og gått opp til Galdhøpiggen. Men jeg har aldri for høydeopphold. Detaljene for hvor lenge vi skal være der, er ikke helt lagt. Men etter å ha vært i «ro» i lang tid, kan det være greit å bytte plass og miljø – slik at «noe skjer», sier Karoline Bjerkeli Grøvdal.

Karsten Warholm skal forsøke å slette bestenoteringen på 300 meter hekk på Bislett 11. juni, mens Amalie Iuel skal duellere mot Isabelle Pedersen på 200 meter hekk:

Erlend Slokvik vil få fraktet opp tredemøller, Grøvdal & co. kan løpe på friidrettsbanen nede i Lom 382 meter over havet og «det er kort vei» tilbake til Oslo hvis været skulle slå seg vrangt nær Norges tak.

– Det blir annerledes. Det er ikke fullverdig som høydetrening. Det er et avbrekk i en nødssituasjon, sier Karoline Bjerkeli Grøvdal.

