Henrik Ingebrigtsen på sjetteplass i Belgia

Med Jakob syk og Filip med forfall like før start, var det opp til Henrik å forsvare Ingebrigtsen-familiens ære i Belgia.

Men med tiden 3.40,23 kom den eldste løpebroren til slutt på en 6. plass i heatet. Tyske Marius Probst vant med tiden 3.38,98, nesten halvannet sekund foran Henrik Ingebrigtsen. Heatet var det desidert raskeste av de totalt fire.

«Team Ingebrigtsen» lader opp til VM-sesongen med et stevne i belgiske Oordegem. Filip måtte imidlertid melde avbud fra sin 800 meter like før start, «udramatisk og uproblematisk», som far og trener Gjert sa. Jakob var aldri aktuell på startstreken, ettersom han sliter med et virus.

Dermed stilte kun Henrik av de tre løpebrødrene på start på 1500-meter i byen vest i Belgia.

Ferdinand Kvan Edman løp inn til en niendeplass, med tiden 3.42,02.

Alle de tre brødrene Ingebrigtsen er påmeldt 1500-meteren når Diamond League-sirkuset åpner i Stockholm kommende uke, uten at noen av dem virker å være i sin beste forfatning for øyeblikket. For under helgens stevne i Bergen, avslørte Henrik Ingebrigtsen at han har vært gjennom nye skadeproblemer.

– Jeg har mistet ganske mye trening. Jeg har fått trent løping, men ikke den banetilpassede treningen. Jeg viser i dag at jeg klarer meg greit selv om. Men dette er ikke alt jeg klarer. Jeg er i «dødsdårlig form», sa han til VG da.

