LØPESTJERNE: Filip Ingebrigtsen kjempet seg til OL, men røk ut på første konkurransedag. Reaksjoner på coronavaksinen har skapt store problemer for løperens trening.

Reaksjoner på vaksinen ødela sesongen for Ingebrigtsen

OSLO S (VG) Filip Ingebrigtsen (28) sliter med ettervirkninger etter coronavaksinen, men tror likevel at han ville gjort det samme igjen. Løpebroren kjemper fortsatt med å komme til hektene før de kommende mesterskapene.

Av Magnus Gamlem

Mandag fikk Filip Ingebrigtsen svaret på de mystiske plagene som har satt friidrettsstjernen ut av spill. Reaksjoner på den første coronavaksinen spolerte denne sesongen for 28-åringen.

Ingebrigtsen har tidvis vært helt utslått og tatt utallige blodprøver for å komme til bunns i hva som er problemet. Helt hverdagslige ting har vært en kamp for Ingebrigtsen.

– Det er veldig kjedelig når jeg har en datter på 1,5 år og har lyst til å leke med henne og følge henne opp, forteller han.

Treningen har vært det verste. Team Ingebrigtsen legger ned utallige kilometer for å bli best – da er det frustrerende å kjenne at kroppen stritter imot.

– Det er en kamp, det er tungt fra første meter. Mye av det vi leter etter når vi trener, er den gode formen og flytfølelsen. Jo sjeldnere du kjenner på den, jo vanskeligere er det å motivere seg til å trene. Det har gått virkelig løs på motivasjonen, sier Ingebrigtsen.

Under Verdens hjerte- og lungeredningsdag fikk Filip Ingebrigtsen en etterlengtet seier:

Selv om årsaken til problemene er funnet, er problemene ikke over. Mellomdistanseløperen vil fortsette å trene med lav intensitet til kroppen igjen responderer som normalt, forteller pappa Gjert Ingebrigtsen.

– Han er definitivt ikke der han bør være, men vi vet ikke helt hvordan vi skal gripe det an. Vi må bare være tålmodige og se om ting bedrer seg. Noe annet får vi ikke gjort. Han er ikke syk, det er bare kroppen som ikke virker.

Filip Ingebrigtsen har merket en liten oppgang de siste månedene, men var langt ifra på topp unders sesongen store høydepunkt i sommer – OL i Tokyo. Der ble drømmen knust på første konkurransedag.

– Angrer du på at du tok vaksinen?

– I ettertid, når du får negative utslag og det setter begrensninger for om jeg kan gjøre jobben min, så angrer man når man sitter med fasiten i hånd. Men jeg er ganske sikker på at jeg hadde gjort det samme igjen. Jeg angrer når det fikk så negative utslag, det er litt både og. Jeg skulle gjerne ønske at jeg ikke fikk noen negative utslag, slik som mange andre. Man vet aldri hvordan det slår ut, dessverre slo det dårlig ut for meg denne gangen, sier han.

Samtlige av Ingebrigtsen-brødrene er nå fullvaksinerte.

– Summa summarum er det viktigere å overleve enn å være god i noe. Man kan ikke angre på at man gjør tiltak for å overleve en såpass alvorlig sykdom. Det å ikke ta vaksinen, er ikke aktuelt. Det har aldri vært noe tema. Vi får håpe at ting stabiliserer seg, sier Gjert Ingebrigtsen.

Alle tre løpebrødrene reiser i slutten av denne måneden til Flagstaff i USA for en lengre treningsleir i høyden. Filip Ingebrigtsen har ikke gitt opp å komme i godt, gammelt slag, og motiveres av en tettpakket friidrettskalender kommende sesong.

I 2022 står både EM og VM på programmet.

– Det er det lille håpet som holder meg i gang. At det skal snu, at kroppen skal finne tilbake til den gamle normalen. Det er derfor vi holder på, vi har troen, sier han.

Filip Ingebrigtsen har VM-bronse og EM-gull på merittlisten.