UR-KRAFTIG: Karsten Warholm har i løpet av det siste året senket sin personlige rekord med trekvart sekund. Her jubelbrøler Norges regjerende verdensmester etter å løpt inn til historiens nest beste tid på 400 meter hekk i Zürich 29. august: 46,92 sekunder. Foto: STEFAN WERMUTH / AFP

Derfor er Norges største VM-gullhåp aldri skadet

Karsten Warholm (23) pådro seg en krampe etter å ha satt europarekord på Bislett og en matforgiftning foran lag-EM senere i sommer. Men Norges største VM-gullhåp er så å si aldri skadet. Her forklarer blant andre mamma Kristine Gølin Haddal og landslagslege Ove Talsnes hvorfor.

Nå nettopp







– Dette er veldig individuelt. Fra mitt ståsted finnes det ingen fasit. Men jeg vet at Karsten alltid har likt og også har hatt variasjon i trening. Dette kan kanskje ha en betydning, svarer Kristine Gølin Haddal på spørsmål om hva hun mener kan være årsakene til at han «aldri er skadet».

Hun fulgte treningen hans tett i barne- og ungdomsårene. Det siste året har hun jobbet på heltid som manager for Norges regjerende verdensmester på 400 meter hekk.

Førstkommende fredag løper han innledende heat i øvelsen i friidretts-VM i Doha. Semifinalene går dagen etter, finalen mandag 30. september klokken 21.40 norsk tid.

Hjemmefavoritten Abderrahman Samba (24) var Warholms overmann forrige sesong. Denne sesongen har Samba slitt med skader. Først en i hoften, deretter en på lårets bakside. Det er usikkert om han kommer til start i Doha.

Warholm har på sin side senket europarekorden tre ganger og sprengte drømmegrensen 47 sekunder da han i Zürich 29. august løp inn til historiens nest beste tid med 46,92 sekunder.

– Det er riktig at han ikke har hatt noen ordentlige skader de siste to til tre årene. På trening ser jeg det jeg vil se. Han og Leif Olav (trener Alnes) er veldig konsentrerte og grundige når det gjelder oppvarmingen. Han holder på et par timer og varmer opp hvert eneste ledd, alle bevegelsesbanene; det nevromuskulære og timingen, sier friidrettslandslagets mangeårige lege Ove Talsnes.

Landslagslegen mener at Warholm – det vil si kroppen hans – på grunn av grundigheten til enhver tid er forberedt på «uvante bevegelser». Han viser for eksempel til da han under rekordløpet og duellen mot Rai Benjamin (22) i Diamond League-finalen i Zürich for fire uker siden måtte ty til tripping foran nest siste hekk – men klarte å øke farten igjen etter feilsteget.

– Det har jeg ikke sett noen gjøre før, understreker Ove Talsnes var landslagslege allerede i Helsinki-EM for 25 år siden.

Leif Olav Alnes responderer på SMS fra Doha, fire dager før Karsten Warholm onsdag møter pressen siste gang før startskuddet går fredag. Suksesstrenerens svar ligner et ekko av REMA 1000-slagordet «Det enkle er ofte det beste»:

– Er ikke svaret opplagt? Han har (foreløpig) ikke utsatt kroppen for noe den ikke tålte, skriver Leif Olav Alnes.

Ove Talsnes påpeker at 400 meter hekk medfører en ekstrem belastning. Det er full guffe og melkesyre i kombinasjon med krevende teknikk i møtet med 10 hindere.

I likhet med mor og manager Kristine Gølin Haddal, tror Talsnes at Warholm har utviklet den finstemte motorikken og balansen gjennom allsidig trening over mange år og mange timer. Under Leif Olav Alnes regime varer gjerne Karsten Warholms treningsdag i seks til åtte timer.

– Han spilte blant annet fotball frem til han var 15 år. I friidrett var han tidlig med i mange øvelser. Han satset også på mangekamp i noen år, og det forutsetter et særlig mangfoldig treningsopplegg forklarer Kristine Gølin Haddal.

Hun så på nært hold at treningene hans i barne- og ungdomsårene var varierte med god basistrening, og god og bred teknisk trening. På vinteren brukte han blant annet badestranden i Ulsteinvik til løpetrening.

– Jeg har kjent Leif Olav i flere tiår, og han har gjennom mange år lært seg hva som skal til for å unngå skader. Nå har han fått en utøver som er villig til å gjøre det som kreves. De må tørre å tenke langsiktig, opp mot fem år, sier Ove Talsnes.

Han omtaler duoen Warholm/Alnes som «mønsterbruk», med en grunntanke om at «skade er den store begrensningen». Det er om å gjøre å forebygge disse, og i den forbindelse fins det ingen «short cuts» – altså snarveier.

Ove Talsnes mener også at de to har funnet en fin og nødvendig balanse mellom når det er tid for tull og tøys, og når de må være «påskrudd».

Publisert: 24.09.19 kl. 20:33







Mer om