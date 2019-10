Amalie Iuel til VM-semifinale med norsk rekord: - Endelig stang inn

DOHA/OSLO (VG) Amalie Iuel (25) brøt hundredelsforbannelsen og tok seg videre til semifinale i VM i Doha. Samtidig satte hun norsk rekord på 400 meter hekk med tiden 54.72. Det er 43 hundredeler bedre enn den hun satte i juni.

– At jeg endelig fikk stang inn og ikke bare er en hundredel eller to unna semifinale, det er veldig, veldig gøy, sier Iuel til VG og flere medier i pressesonen, før hun haster videre for å restituere seg best mulig.

Trener Leif Olav Alnes gjentar sitt mantra «bedre godt gjort, enn godt sagt». Men tilføyer samtidig at han synes Iuels passering av første hekk og måten hun gjennomførte løpet på var «nydelig».

– Hun har mange gode egenskaper. I dag viste hun mer av dem enn det hun har gjort før, sier Alnes - som i møtet med pressen var veldig opptatt av å få Iuel opp i et is-bad for raskest mulig restituering.

Amalie Iuel sier seg enig i at dette var hennes store internasjonale gjennombrudd, men ville ikke snakke om sine egne sjanser i finalen.

Tiden var den nest raskeste av alle i de fem forsøksheatene.

– Vi kan ikke se på det sånn, fordi jeg tror at amerikanerne og de andre har et gir til inne, sier Iuel, som ba norske medier «roe ned» da hun ble spurt om finaleplass:

Hun sier at hun vurderte å bremse inn på oppløpet og mot mål - i beste Warholm-stil - men tenkte umiddelbart at det var ingen vits. Det ville være bedre å ta med seg god-følelsen inn i semifinalen onsdag kveld.

– Det var taktikken. Jeg skulle løpe som om det bare var ett løp, som i et Diamond League-stevne. Jeg skulle legge all energi inn i det første løpet, og så får vi se om det er noe igjen i tanken i morgen, sier Amalie Iuel.

Mandag forsvarte Karsten Warholm VM-gullet med et fantastisk løp. Han var meget glad for å se lagvenninnen springe seg til semifinale tirsdag.

– Det er meget fortjent. Det så veldig bra disponert ut. Det er deilig å se at det virkelig løsner, sier Warholm til NRK.

les også Warholm nekter å ha andre trenere enn Alnes: - Hvis han slutter, slutter jeg

Sammen med ham på tribunen satt en storfornøyd trener.

– Det var utrolig gøy å se det 54-tallet. Jeg har ventet lenge på det, sier Iuel, som lot seg motivere av Karsten Warholms rekordløp:

Måtte løpe sesongbeste

Før forsøksheatet mente VGs friidrettsekspert Sindre Buraas at Tyrving-løperen måtte ha en bortimot maksprestasjon for å kvalifisere seg.

– Amalie Iuel må løpe ned mot sitt sesongbeste for å ta seg videre til en semifinale, sa VGs friidrettsekspert.

les også Iuel føler seg sterkere og bedre mentalt: – Jeg har så vidt begynt

Hennes sesongbeste er nemlig 55.15, som var den tredje beste tiden i hennes heat før tirsdagens løp.

– Jeg har lyst til å gjennomføre et godt løp. Det hadde vært veldig gøy å ta seg til en semifinale, sa Iuel til VG før løpet.

OPPOVER: Amalie Iuel spiser kirsebær med verdenseliten etter å ha løpt inn til norsk rekord i forsøksheatet i Doha. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Hundredelsmarerittet

Etter å ha skaffet seg norsk pass med et nødskrik like før VM i 2015, skilte det 12 hundredeler fra semifinaleplass. Dengang løp hun bokstavelig talt inn i første hekk på OL-stadion i Beijing.

I 2016 tok hun seg videre og løp inn til sjetteplass i EM-finalen, mens i OL var hun 20 hundredeler unna finaleplass.

Ett fattig hundredel skilte henne fra semifinale i London-VM, mens hun var seks hundredeler for treg i EM i Berlin i fjor.

– Jeg har hatt litt stang ut de siste mesterskapene, så jeg håper at de hundredelene kan være på min side nå, sa den 25 år gamle «godtemomsen»:

