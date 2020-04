USIKKER SOMMER: Henrik og Filip Ingebrigtsen feirer lillebror Jakobs gull på 1500 meter i friidretts-EM i Berlin 10. august 2018. Nå står alle konkurransene i 2020, inkludert EM i Paris, i fare for å bli corona-avlyst. Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Team Ingebrigtsens agent: Åpner for å løpe «gratis»

Gjert Ingebrigtsen er enig med «guttenes» internasjonalt kjente agent Daniel Wessfeldt. Han tror verdensstjernene i friidrett «ut på høsten» kan komme til å konkurrere foran tomme tribuner og uten å få betalt.

– Jeg har snakket med dem. For dem er ikke pengene det viktigste. Det viktigste er å få gjort noe. De vil teste seg. Det kan være foran null publikum og for null betaling, sier Daniel Wessfeldt til VG.

– Det er en løsning jeg vil støtte, selv om jeg også vil tjene null på det. Det får bli «low budget», det vil si ingen inntekter, ingen utgifter. Sparebluss mens vi venter på neste år, tilføyer han.

På spørsmål om han er på linje med Daniel Wessfeldt svarer Gjert Ingebrigtsen «ja, ja» – han «er enig med Daniel om tingenes tilstand».

– Det har alltid vært vår holdning. Vi har aldri løpt for pengene. Det sportslige har vært altoverskyggende. Bare Henrik (Ingebrigtsen) får konkurrert, blåser han i alt annet. Daniel har rett. Først og fremst gjelder det å konkurrere, sier Gjert Ingebrigtsen.

Svensken utgjorde i mange år Andreas Thorkildsens og stavdronning Jelena Isinbajevas management. De sørger også for Sveriges verdensmester og olympiske mester i svømming, Sarah Sjöström (26), sine utenomsportslige aktiviteter.

STORT NETTVERK: Daniel Wessfeldt er agent og manager for en rekke internasjonale friidrettsstjerner. Bildet er fra Londons Diamond League-stevne i fjor sommer. Foto: Nils Christian Mangelrød

Gjert Ingebrigtsen forteller at alle tre «guttene» skulle ha reist til Flagstaff for å trene i høyden søndag for to dager siden. De trener imidlertid som de ellers ville ha gjort på hjemmebane i Sandnes og Oslo (Filip). I ettermiddag, tirsdag, endrer de litt – fra grunntrening til en konkurranseforberedende fase.

– Vi prøver å late som om ting er som de pleier, sier Gjert Ingebrigtsen.

Han tror og håper i likhet med «Team Ingebrigtsen»s svenske agent at de vil kunne konkurrere igjen over sommeren. Gjert Ingebrigtsen sier også at de da kan få i stand en form for konkurranser i Norge, hvis norske smittevernbestemmelser skulle medføre restriksjoner når det gjelder utreise.

Daniel Wessfeldt uttaler seg i dette intervjuet på bakgrunn av at seks av årets Diamond League-stevner i friidrett allerede er utsatt og Norges helsedirektør Bjørn Guldvogs uttalelse mandag om at sannsynligheten for publikumarrangementer er liten i 2020.

Ytterligere tre Diamond League-stevner for tur til å bli utsatt eller avlyst: Eugene 7. juni, Bislett 11. juni og Paris 13. juni. Selv om utsettelsen av OL med ett år har gitt stevneserien en åpning i kalenderen i juli, har friidrettsagenten og -manageren tilnærmet ingen tro på at friidrettsstjernene kommer til å konkurrere før «tidligst» i slutten av august.

Da VG snakket med Bisletts stevnegeneral, Steinar Hoen, før det ble klart at Oslo-stevnet rammes av regjeringens nye tiltak, sa han at at Diamond League-arrangørene skulle holde en telefonkonferanse tirsdag ettermiddag. Etter påske vil alle meddele hvor vidt de er i stand til å arrangere sitt stevne, gitt sannsynlige scenarioer for hvordan kunne gjennomføre det.

– Med begrenset publikum, eller uten publikum. Amerikanske utøvere ser ikke ut til å kunne reise hit, norske ikke dit. For eksempel, sier Steinar Hoen.

Friidretts-EM i Paris 26. til 30. august er foreløpig ikke besluttet avlyst eller utsatt.

Daniel Wessfeldt tror mesterskapets skjebne vil bli avgjort i mai. Men han tror det vil ryke. Han begrunner det blant annet med at Danmark mandag forlenget sitt forbud mot store folkesamlinger til slutten av august og at Frankrikes og Italias naboland Sveits også er hardt rammet av corona-epidemien.

– Jeg tror de (arrangøren/Det europeiske friidrettsforbundet) i det lengste håper på et lite mirakel, og at det kan gjennomføres med veldig mange restriksjoner, sier han.

Den mangeårige sentralt plasserte friidrettsagenten og -manageren ser for seg tre scenarioer for internasjonal friidrett sesongen 2020:

1) Alle stevnene utsettes til slutten av august, september og oktober.

2) Det blir en slags halvveis avvikling av planlagte stevner, med start i slutten av august.

3) Alt blir avlyst.

Han vurderer risikoen for siste alternativ til 50/50.

– Jeg håper, for idrettsutøvernes skyld, på at det blir noe fra slutten av august. Dette er mentalt krevende for alle, og kanskje spesielt for idrettsutøvere. De trener nå, men usikkerheten er stor. Hvis de får operert en menisk, vet de omtrent når de vil være tilbake. Nå vet de ingenting, sier Daniel Wessfeldt.

