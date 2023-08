Kommentar

Upresis tirade. Umulige krav.

Stakkars den som skal forsøke å sy sammen et samlet opplegg for den norske friidrettstroppen under OL i Paris.

Evnen til å være ekstrem er ofte det som skiller de aller beste fra røkla. For løperfamilien fra Sandnes har kanskje viljen til å ofre for å nå toppen vært den aller viktigste suksessfaktoren.

Derfor er det til å forstå at Henrik Ingebrigtsen - som er en kombinasjon av aktiv utøver og «lagleder» for lillebroren - er så opptatt av å optimalisere sjansene for å lykkes.

Nå mener han tydeligvis at opplegget rundt Jakob Ingebrigtsen kan klandres, etter at medaljen ikke fikk den ønskede valøren på 1500-meteren. Intensiteten i den verbale tiraden fra storebror virker minst like ekstrem som treningsarbeidet som legges ned.

Her skytes det nærmest med verbal hagle. Beskyldningene han slenger ut er krasse, og det skapes et etterlatt inntrykk av at det kun er de tre løperbrødrene som vet noe om hva som skal til.

Ingen skal betvile trioens evne til å oppnå resultater, men med all respekt har nok Henrik Ingebrigtsen hakket mer peiling på friidrett enn retorikk.

Dersom du skal gå så hardt ut som han gjør, noe som for så vidt kan være friskt, bør det kunne kreves at påstander begrunnes ordentlig.

Forholdet mellom Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås fremstår ikke særlig hjertelig.

I stedet fremstår tiraden upresis, lite konkretisert og ikke alltid like sammenhengende.

Det er litt synd, fordi det trengs en ordentlig diskusjon om hva som bør gjøres rundt stjernene inn i en OL-sesong. Ulike hensyn står skarpt mot hverandre. Akkurat nå ser det vrient ut å lande noe alle kan leve med.

Slik jeg leser budskapet til Henrik Ingebrigtsen, er kravet nærmest total isolasjon av Jakob, der all kontroll over opplegget ligger hos brødrene selv. Hvordan så vidtgående valg skal harmoneres med å være del av en tropp som skal representere Norge, er det ikke helt enkelt å få tak på.

Det er heller ikke mulig å se hvordan Olympiatoppen både skal kunne please Ingebrigtsens rammer, og samtidig ivareta Narve Gilje Nordås’ legitime krav om å få et best mulig opplegg for seg selv. Fredag fremstår Henrik litt mildere i tonen, og det er fint om det nå er en bedre dialog med forbundet.

Likevel virker det som verdens verste jobb å skulle lande totalen her foran neste korsvei. Selv om man gjerne vil imøtekomme Ingebrigtsen, blir det umulig å gå som langt som han skisserer.

Om vi vender tilbake til det aktuelle i Budapest, er det forhold rundt Henrik Ingebrigtsens frontalangrep som fremstår litt uforståelige.

Det er heftig at han ville endret «Alt. Absolutt alt». Det kan vanskelig tolkes som annet enn total misnøye med hele oppladningen.

Det henger ikke særlig godt sammen med hvordan han som faktisk løp 1500-meteren har ordlagt seg.

Etter sølvet uttalte Jakob følgende: «Jeg føler ikke at jeg kunne gjort så mye annerledes i oppladningen, jeg lever jo relativt isolert fra omverdenen. Jeg har vært på leir de siste 12 ukene og stort sett vært med meg selv. Vi tar alle forholdsregler og gjør så godt vi kan - da føles det som litt uflaks».

Å bli redusert av en forkjølelse er noe som kan ramme alle, og det er ikke nødvendigvis slik at noen er å klandre for at Jakob Ingebrigtsen var «88 prosent» i finalen. Han hadde selv valgt å ikke varsle landslagslegen, og da er i alle fall den siden av saken noe forbundet neppe kan lastes for.

Selv om han ikke har vært helt for seg selv 100 prosent av tiden, er det heller ikke veldig mye medieopplegg Jakob har måttet gå gjennom i forkant.

Den frustrasjonen som er enklest å forstå, handler om at oppstyret rundt pappa Gjerts trenergjerning for Narve Gilje Nordås sikkert har tappet en del energi.

Her hjalp det lite at friidrettsforbundet startet med en rar kommunikasjonsstrategi, som nødvendigvis fyrte opp ytterligere. Det er til å skjønne at Ingebrigtsen-brødrene helst bare skulle forberedt seg i boblen, men her er det så mange kryssende hensyn at det rett og slett ikke ble så enkelt hele tiden.

Gitt at personalkabalen kan bli enda vanskeligere fremover, dersom Gilje Nordås fortsetter fremgangen, vil alle involverte rundt mellomdistanseløp måtte forholde seg til at situasjonen er vanskelig.

Trolig er det nødvendig å sette seg ned og søke seg frem til et eller annet kompromiss.

Da er det nok lurt av Henrik Ingebrigtsen å velge en annen innfallsvinkel enn utskjelling i alle retninger.

Det er til alles gunst at Jakob Ingebrigtsen får mye ro inn mot et nytt OL. Men å takle omverdenen er også en side ved det å være superstjerne. Offentlighet er noe han må forholde seg til i en eller annen grad.

