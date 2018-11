TØFT OPPLEGG: Gjert Ingebrigtsen har kjørt et målrettet opplegg for sønnene Jakob (bak til venstre) og Henrik (bak til høyre) på veien mot friidrettstoppen. Nå var han selv ikke forberedt til lange økter med signering og har fått en overbelastning. Foto: Bjørn S. Delebekk

Ingebrigtsen til kiropraktor etter skriveskade: Innrømmer for lite trening

FRIIDRETT 2018-11-21T17:37:26Z

Gjert Ingebrigtsen (52) er kjent for å kreve at utøverne hans skal være topp forberedt. Nå innrømmer han selv altfor lite trening etter at han nå går til kiropraktor etter overbelastning i skrivearmen.

Publisert: 21.11.18 18:37 Oppdatert: 21.11.18 19:22

– Jeg har stivnet til på høyresiden, sier Gjert Ingebrigtsen til VG.

Han kommer rett fra kiropraktor da VG prater med ham. Denne uken har han måttet ha to behandlinger på armen. Etter å ha sluppet boken «Kunsten å oppdra en verdensmester» i høst har han dratt på seg en overbelastning i armen etter skriving av mange hilsener og gode signeringsøkter.

– Jeg har nok en latent svakhet i armen, men det er uvant å skrive, sier Ingebrigtsen og peker på at det kan oppstå problemer når man gjør ting man normalt sett ikke gjør.

– Vanlige folk skriver ikke lenger. Vi skriver ikke med blyant eller kulepenn og bruker PC til det å skrive i det hele tatt, sier Ingebrigtsen.

De siste årene er det Henrik Ingebrigtsen så har hatt store skadeproblemer i familien, før han slo tilbake med EM-sølv i august. Under skadeperioden forsøkte Gjert Ingebrigtsen å stoppe ham fra å presse på videre. Nå sier Gjert Ingebrigtsen selv at det bare er for ham å kjøre på videre frem mot julen.

– Jeg får bare brette opp ermene mens det står på. Det blir mange signeringer til jul, sier Gjert Ingebrigtsen.

De tre brødrene Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen kom denne uken hjem etter fire uker på treningssamling i USA. Et opphold han mener har vært av utmerket kvalitet for de tre utøverne, som alle har EM-gull på 1500 meter de siste seks årene.

Nå er det derimot Ingebrigtsen som har gått på overbelastning. Han innrømmer han selv at det har blitt altfor lite styrketrening før skrivearmen har skapt problemer.

– Det blir altfor lite av alt. Det er ikke timer nok i døgnet, men sånn er det. Jeg holder litt foredrag og når gutta er borte så benytter jeg tiden til å styre litt med det, sier Ingebrigtsen.