BANDASJERT: Filip Ingebrigtsen møtte pressen etter at lege Ove Talsnes (til venstre) hadde lappet ham sammen etter forsøksheatet på 1500 meter. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Friskmeldes til EM-finalen etter test: – Vi sjekket andre ting også

BERLIN (VG) Regjerende europamester Filip Ingebrigtsen (25) får sjansen til å forsvare tittelen under fredagens finale i Tyskland.

Det bekrefter kirurg Ove Talsnes overfor VG. Ingebrigtsen falt under det dramatiske forsøksheatet på Olympiastadion , pådro seg et dypt kutt i leggen og andre slagskader.

Likevel klarte 25-åringen å innhente konkurrentene og ta seg videre. Etterpå følte Ingebrigtsen seg trygg på at han ville stille til start i finalen, men pappa Gjert opplyste at sønnen skulle gjennom en test onsdag ettermiddag. Han fryktet at kuttet var gått helt inn til beinet og at det derfor kunne skape trøbbel for EM-favoritten.

– Filip jogget et kvarters tid. Det var for å teste hvordan ting føltes, forteller lege Ove Talsnes til VG onsdag kveld.

Grundig undersøkelse

Mens et titalls pressefolk forflyttet seg fra Olympiastadion i Berlin til det medisinske teltet rundt 500 meter unna i en 37 graders varme, signerte Talsnes leggen til sandnesløperen med fem sting.

I tillegg undersøkte kirurgen Ingebrigtsen for andre skader.

– Vi sjekket andre ting også. For han slo seg da han ramlet. Han fikk vondt og pådro seg i tillegg noen andre sår. Filip vil nok merke det i morgen tidlig at han er øm noen plasser. Vi vil følge ham opp og se hvordan det går, men jeg ser ingen begrensninger foran finalen, forteller Talsnes, før han fortsetter:

– Det er et kutt som kan være litt ubehagelig, men det skal ikke begrense ham i et løp. Det er bare i den grad han fokuserer på det selv, og det gjør ikke Filip.

Alle brødrene til finalen

Det betyr at tre Ingebrigtsen-brødre stiller til start i fredagens EM-finale hvis ikke noe uforutsett skulle inntreffe, etter at Henrik (27) og Jakob (17) også utmanøvrerte motstanderne i sine respektive heat.

Samtlige brødre kan nå øyne håp om medaljer. Sannsynligvis blir det igjen dramatisk, slik landslagslegen opplevde onsdagen.

– Det var dramatikk i går og det var dramatikk i dag. Jeg har vært med på et titalls mesterskap. Vi vet at sånne ting skjer. Det koker. Det gjør jo det. Det er sånne ting som dette som er grunnen til at vi er her. Dette er en del av gamet. Vi må være forberedt, og det er vi, forsikrer Talsnes, som roser det medisinske personellet på stadion for å legge forholdene raskt til rette for ham og Filip Ingebrigtsen da skaden oppsto.