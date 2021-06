SYK: Jakob Ingebrigtsen løper ikke under Bislett Games grunnet sykdom. Foto: Alfredo Falcone / LaPresse

Ingebrigtsen løper ikke under Bislett Games: − Det er veldig leit

Jakob Ingebrigtsen (20) stiller ikke til start under Bislett Games torsdag, grunnet halsbetennelse.

Det bekrefter Norges Friidrettsforbund i en pressemelding onsdag.

– Jakob våknet med vondt i halsen, og det er konstatert at han har fått en halsbetennelse, sier trener Gjert Ingebrigtsen i en uttalelse.

Ingebrigtsen skulle løpe den tradisjonsrike drømmemila torsdag under Bislett Games.

– Det er veldig leit, og jeg er en fan av Jakob. Men sånn er det i idrettsverden. Vi ønsker ham god bedring, sier Bislett-general Steinar Hoen til VG.

– Hva betyr det for arrangementet å miste Jakob Ingebrigtsen?

– I et normalt år ville vi brukt ham for å selge billetter, så da ville jeg følt på litt ansvar. Men akkurat nå er alt annerledes. For 14 dager siden visste vi ikke om vi i det hele tatt kunne arrangere. Så vi sitter med et stort smil om munnen av at vi bare får lov, svarer Hoen og legger til:

– Vi feirer at vi er tilbake.

Løpebrødrene Ingebrigtsen har oppholdt seg på treningsleir i sveitsiske St. Moritz den siste tiden.

Supertalentet satte nylig ny europarekord på 5000 meter under et Diamond League-stevne i italienske Firenze. Der løp han inn til tiden 12.48,45.

Filip Ingebrigtsen skal på sin side løpe 3000-meteren på Bislett, mens eldstebror Henrik nylig ble operert for en lårskade og mister resten av sesongen.

Karsten Warholm skal avslutte arrangementet med 400 meter hekk for menn. Der er han storfavoritt.