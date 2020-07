MÅTTE BRYTE: Karoline Bjerkeli Grøvdal måtte bryte sit forsøk på å slette Gret Waitz norske rekord på 3000 meter under «Impossible Games» i begynnelsen av juni. Foto: Vidar Ruud

Endelig kvitt «corona-skaden»: – Superglad

Karoline Bjerkeli Grøvdal (30) pådro seg belastningsskade i lysken samtidig som corona-viruset satte nasjonen på pause i mars. Fem måneder senere er Norges langdistansedronning endelig friskmeldt.

– Det har vært en skikkelig tålmodighetsprøve, vedgår Karoline Bjerkeli Grøvdal – etter å ha gjennomført 10 kilometer med flat løping på mølle.

Vel å merke uten å kjenne smerte fra «den vriene plassen».

– Nå er jeg superglad for at det går bra, tilføyer hun.

Frem til denne uken har det ikke vært tilfelle. Snarere tvert imot. Hun måtte bryte rekordforsøket på 3000 meter under Bisletts «Impossible Games» 11. juni på grunn av «corona-skaden».

For fire uker siden ble hun enig med seg selv om at «nå må jeg bli skikkelig kvitt det». Da gikk Oslo-bosatte Karoline Bjerkeli Grøvdal over til alternativ trening.

Blant annet «hjemme» i Romsdalen, der hun kløv opp fjellsidene og syklet. I tillegg har hun «løpt» i en såkalt ellipse-maskin.

– Motbakke er mer skånsomt en flat løping, når jeg kan klive opp fjellsidene. Jeg hater å sykle. Men det er blitt en del sykling også, forteller hun.

Hun understreker at hun «motormessig» har holdt det bra. Hun har altså ikke nevneverdig mistet utholdenhet i løpet av fire uker uten sine normalt sett to daglige økter med flat løping på mølle eller i terrenget ved og i Nordmarka i Oslo.

– Det tok lang tid å bli kvitt det. Det kom mer og mer. Før Bislett (løpet 11. juni) kjente jeg det konstant i hver meter. Det satt i «strekken», der jeg skyver (i steget), forklarer Karoline Bjerkeli Grøvdal.

De neste to ukene blir det en slags opptrapping, fra det alternative til det normale. Den siste biten bestående av «avlastning» – inkludert behandling tre ganger i uken på Olympiatoppen – er ved veis ende.

– Jeg er veldig glad for at det ikke ble noe av OL med tanke på det som skjedde meg. Du kan si det passet bra med tiden vi har vært i, og er i. At det er kjedelige og kjipe tider uansett. På den annen side elsker jeg å løpe, og nå har jeg ikke fått gjøre det heller. Jeg har savnet den normale hverdagen, resonnerer Karoline Bjerkeli Grøvdal.

Hun skulle i henhold til opprinnelig plan ha løpt 5000 meter under Stockholms Diamond League-stevne 23. august. Det er ikke aktuelt nå. Et gateløp over 10 kilometer 13. september er mer realistisk, før NM i Bergen 18. til 20. september. På samme tid er det Diamond League-stevner i Brussel og Roma/Napoli. Det kan også være «interessant» for henne.

PS! Jakob, Filip (1500 m) og Henrik Ingebrigtsen (5000 m) starter i Monacos Diamond League-stevne 14. august. Det gjør også Karsten Warholm (400 hekk). Kvartetten, pluss Amalie Iuel, starter også antakelig i Stockholm ni dager etter det.

Publisert: 28.07.20 kl. 17:28

