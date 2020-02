Ny dopingsak i Sverige

Den svenske langdistanseløperen Robel Fsiha (23) er midlertidig utestengt etter å ha levert en positiv dopingprøve, opplyser Sveriges friidrettsforbund.

Sjur Tveito

NTB

Fsiha ble europamester i terrengløp så sent som i desember. Da slo han Filip Ingebrigtsen som ble nummer 12 i dette løpet. Den positive prøven skal ha blitt avlagt i november, ifølge Aftonbladet.

«Analyseresultatet innebærer at Robel Fsiha er utestengt inntil videre og fortsatt under etterforskning. På nåværende tidspunkt kan informasjon om substans ikke oppgis, og dom i saken er ikke besluttet», skriver Svensk Friidrott på sitt nettsted.

Expressen skriver også at forbundet har bekreftet det.

Forbundet fikk informasjon om saken torsdag 6. februar, og en midlertidig suspensjon trådte i kraft onsdag 5. februar.

Robel Fsiha kom til Sverige fra Eritrea som flyktning i 2013, og fikk svensk statsborgerskap i slutten av 2018, skriver Aftonbladet.

– Hvis alt stemmer, er det tragisk, sier Mikael Ekvall til Aftonbladet, som løp sammen med Robel Fsiha EM i terrengløp.

Robel Fsiha tok det første mannlige gullet i EM i terrengløp, og han har også seks SM-gull og fem SM-sølv.

Sveriges friidrettsforbund har innkalt til pressekonferanse om saken klokken 15 fredag.

Dette er andre gangen på kort tid at en dopingsak ryster Sverige. Tidlig i februar ble den OL-klare bryteren Jenny Fransson (32) tatt for å ha avgitt en dopingprøve med spor av et anabolt steroid.

Dette er den andre dopingsaken i svensk friidrett på to år. I forkant av EM i 2018 kom beskjeden om at mellomdistanseløperen Meraf Bahta hadde tre feil i oppholdsrapporten. En etterforskning ble startet og hun ble suspendert i ett år. I september 2019 fikk hun begynne å konkurrere igjen.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 07.02.20 kl. 14:37 Oppdatert: 07.02.20 kl. 15:13

