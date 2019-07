AMBISIØS: Samuel Tefera spurtslo Filip Ingebrigtsen i London. Men nå ser Team Ingebrigtsen fremover. Jakob og Filip Ingebrigtsen har en drøm om å kjempe om medaljer på to øvelser i VM. Foto: Stephen Pond – British Athletics / British Athletics

Ingebrigtsen vil gå for vågal VM-plan

LONDON (VG) Etter rekordhelgen i London mener Gjert Ingebrigtsen det ikke er noe problem for Jakob (18) og Filip Ingebrigtsen (26) å satse på både 1500 og 5000 meter i VM.

Rekorder i helgen:

Helgen ble en fest for Friidrett-Norge med mange rekorder Karsten Warholm satte ny europeisk rekord på 400 meter hekk: 47,12

Filip Ingebrigtsen satte ny norsk rekord på en engelsk mil: 3.49,60

Jakob Ingebrigtsen satte ny norsk rekord på 5000 meter: 13.02,03

Henrik Ingebrigtsen satte ny pers på 5000 meter: 13.15,38

Karoline Bjerkeli Grøvdal satte ny pers på 5000 meter: 14.51,66

– Hvis vi har medaljesjanser på begge distanser skal det mye til for at vi ikke stiller på begge. Det må vi diskutere og se på når det nærmer seg. Men vi er med for å konkurrere og det er derfor vi trener. Og jo flere konkurranser vi får jo bedre, sier Filip Ingebrigtsen til VG, etter hans norske rekord på mile (1609 meter) i London søndag.

Dagen før kjempet Jakob Ingebrigtsen med det Gjert omtalte som «verdens beste» på 5000 meter, Hagos Gebrhiwet i spurten, da han løp inn til den nye norske rekorden på 13.02,03. Og søndag løp Filip Ingebrigtsen under 3.50 på mile som den første i familien da han løp inn til 3.49,60 og 2. plass:

Etter innledende heat fredag 27. september løpes finalen på 5000 meter mandag 30. september. Tre dager etter begynner heatene på 1500 meter. Dersom de løper finale på begge distansene i VM blir det fem løp på ti dager.

– Ja, absolutt», svarer pappa og trener Gjert Ingebrigtsen på spørsmål om en satsing på både 1500 og 5000 meter er mulig i VM om to måneder.

I fjor sommer ble Jakob europamester på både 5000 og 1500 meter.

– Det er den muligheten vi ser nå at det går an å doble, sier Gjert Ingebrigtsen.

– Det tar ikke for mye på bena å løpe begge distansene i VM?

– Jo, det er det klart det gjør. Men likevel er det en utfordring man er nødt til å prøve og ta, sier Ingebrigtsen.

Han sier at det er sønnene som gjør denne vurderingen og at han ikke blander seg inn. Han gjør det klart at sønnene kjenner risikoen ved en slik satsing.

Filip Ingebrigtsen, som har pers på 13.11 på 5000 meter fra juni, sier han har veldig lyst på en slik satsing om det ikke ødelegger for mye for 1500-meteren.

– Rent tidsmessig så går det. Eneste haken ved det er at 5000-meteren går først. For oss som har hovedfokus på 1500 meter så hadde vi helst sett at det var andre veien, med 1500 meter først og så 5000 meter, slik det var under EM i Berlin. Men det er klart vi har dette i bakhodet, sier Filip.

Gjert mener det er størst mental utfordring ved å gjennomføre et hektisk løpsprogram i VM.

– Fysisk er det ikke noe problem. De trener to, og opptil tre, ganger om dagen, sier Gjert Ingebrigtsen som påpeker at det ikke er vits å stille på to distanser om man ikke er god nok for å kjempe om medalje på begge distanser.

Men det viste Jakob Ingebrigtsen at han kan gjøre lørdag:

Etter at Henrik Ingebrigtsen (28) lørdag kveld også satte personlig rekord på 5000 meter i Belgia med 13.15,38, mener Gjert at alle tre brødrene nå er gode nok til å kjempe i toppen på øvelsen i VM.

– Med sine avslutningsegenskaper på 1500 meter så er de helt klart med i kampen om medaljer på 5000 meter, definitivt. Men stiller det «Ingebrigtsens» til start på 5000 meter i VM, så kommer afrikanerne til å sette fart. De tør ikke å ha de med inn på et oppløp. Det vil være å skyte seg selv i foten å ha med disse guttene inn på oppløpet, sier Gjert Ingebrigtsen.