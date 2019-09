Ingebrigtsen-rivaler utestengt fra VM for manglende dopingtester

Ingebrigtsen-brødrene slipper konkurranse fra Kenyas to beste på 5000 meter i Doha-VM. Michael Kibet og Daniel Simiyu har ikke hatt nok dopingtester utenfor konkurranse.

Det er avisen Daily Nation som skriver dette. Kibets management bekrefter på Instagram at vinneren av Kenyas VM-uttak ikke kan være med i mesterskapet.

Årsaken er at Kibet og Simiyu ikke skal ha vært dopingtestet nok utenfor konkurranse. Ifølge reglene til IAAF skulle de ha vært testet tre ganger før VM - fordi Kenya regnes som ett av risiko-landene.

Kibet har bare 30. beste tid på 5000 meter i år – bak Jakob Ingebrigtsen og foran Filip Ingebrigtsen – men vant Kenyas VM-uttak og har nylig uttalt at han drømte om å ta gull i Doha.

Simiyu var nest best. Heller ikke han skal ha blitt testet nok. De to var med da IAAF (det internasjonale friidrettsforbundet) søndag offentliggjorde en liste over VM-deltagerne. Men nå kommer altså meldingene om at de likevel ikke kan delta.

Ifølge managementet har Kibet vært tilgjengelig for testing av både Kenyas friidrettsforbund, IAAF og Kenyas antidopingbyrå hele året.

– Han har blitt testet utallige ganger i konkurranser, skriver selskapet.

– Det er hjerteskjærende å ha dette marerittet der Kibet ikke kan representere seg selv, sitt land eller sine sponsorer på den globale scene, fortsetter de.

Nicholas Kimeli og Jacob Krop overtar plassene til Kibet og Simiyu i Kenyas VM-tropp.

Denne nyheten kommer dagen etter at tyske ZDF hevdet å ha bevis for doping i kenyansk friidrett – etter å ha brukt skjult kamera. Ifølge ZDF viser videoen at bloddopet EPO injiseres med sprøyte direkte inn i blodårene. To av utøverne skal være VM-uttatte.

Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen innleder verdensmesterskapet med kvalifiseringsheat på nettopp 5000 meter fredag. Det er distansen som alle tre skal løpe.

Kenya har ikke tatt gull på denne distansen siden 2005. Kenyas har vært det dominerende landet på 5000 meter herrer i friidretts-VMs 36-årige historie med syv av 16 mulige gull.

IAAF har bestemt at Kenya sammen med Etiopia, Hviterussland og Ukraina tilhører en bestemt gruppe med risikoland, som det gjelder spesielle regler for.

Ett av kriteriene er at utøvere fra disse landene skal ha gjennomgått minst tre «utenfor-konkurranse-tester» og én dopingtest i konkurranse for at de skal få lov til å delta i VM eller OL.

