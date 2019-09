REKLAMEPLAKAT: Gjert Ingebrigtsen må i sin rolle som trener i VM sørge for at friidrettsforbundets sponsorlogoer er godt synlige på mesterskapsantrekket. Bildet er fra friidretts-EM i Berlin i august i fjor. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Slik vil ikke sponsorene se Gjert Ingebrigtsen i VM: Truer med redusert økonomisk støtte

Slik som dette – med varemerkelogoene skjult av remmene på ryggsekken hans – vil ikke sponsorene til Norges Friidrettsforbund se Gjert Ingebrigtsen under VM i Doha.

– Sponsorene er veldig opptatt av det, svarer friidrettsforbundets toppidrettssjef Erlend Slokvik på spørsmål om hvor nøye han er når det gjelder utøvernes og trenernes etterlevelse av deres antrekksreglement under mesterskapet i Qatar.

Han påpeker at det også var slik da han hadde samme jobb i skiskytterforbundet.

– Hvis en utøver var på skjermen med solbriller over logoen på luen, løp det inn en tekstmelding fra sponsoren med en gang, forteller Slokvik.

Antrekksreglementet for Norges friidrettstropp gjelder fra treningsleiren i gulfstaten starter 15. september til og med hjemreisen 7. oktober. I den perioden må VM-troppens 17 utøvere og nesten like mange personer i støtteapparatet følge reglene som gjelder for bekledning.

Hvis de ikke gjør det, kan det «ved grove og gjentatte feil» – i henhold til utøvernes kontrakt med forbundet – medføre redusert økonomisk støtte. Vanligvis og ut fra erfaring rekker det imidlertid med en påminnelse om antrekksreglementets ordlyd.

Blant annet, apropos bildet av Gjert Ingebrigtsen fra friidretts-EM i Berlin i fjor, disse to setningene:

«Det er av avgjørende betydning at alle følger opp dette lojalt og sørger for at aktuelle logoer bæres og er godt synlige i alle mediene-opptredener (EXTRA, TINE, Gjensidige). Dette innebærer at sekk tas av ved intervju, eller dere drar stroppene på sekk til side slik at logoer fremkommer i sin helhet.»

17 utøvere i Norges VM-tropp Norges tropp består av 17 utøvere. Onsdag – ni dager før VM-åpningen – var syv på plass i Qatar. Brødrene Jakob, Filip og Henrik lander i Doha to dager før de skal løpe kvalifiseringsheat på 5000 meter fredag 27. september. For to år siden i London besto Norges tropp av 13 utøvere. Rekorden med hensyn til antall utøvere i VM er 21: VM i Athen i 1997, der Trine Hattestad vant gull i spyd og Hanne Haugland vant gull i høyde.

– I siste instans er det jeg som er ansvarlig for at de har på seg forbundsantrekket. Her nede er det ikke noe problem, sier Erlend Slokvik på telefon fra Doha – der temperaturen svinger fra 30 til 40 varmegrader og luftfuktigheten kan være høy.

Han sier at det kan være «verre» i Diamond League, «der det er mange andre interesser» med hensyn til utøvernes private sponsorer. I mesterskaps- og dermed forbundsregi, er det klær fra utstyrsponsoren Puma som gjelder. Påsydd logoene til forbundets sponsorer.

– Det er litt voksenopplæring. Og som i all annen idrett som er kommersiell, er det viktig at også vi synliggjør sponsormerkene på drakten. Men vi er ikke der at vi skal kjøre drikkeflaskene våre opp i kamera, sier Morten Olsen.

Han er friidrettsforbundets mediekontakt og den personen som i VM vil være tettest på utøverne og trenerne i forbindelse med pressetreff foran konkurransene og intervjuene etter disse i Doha.

Under punkt seks – «pressetreff og øvrige mediene-opptredener» – understrekes det alle sponsorene skal være synlig på antrekket også utenfor pressesonen.

Morten Olsen sier at det er en standard greie, som er grei å ha som rettesnor fordi alle i VM-troppen «får mye utstyr». Det gjelder å bruke det til rett anledning. Det skal også godkjennes av Det internasjonale friidrettsforbundet IAAF, som nå – til dette mesterskapet – har lempet på reglene når det gjelder eksponering av de nasjonale forbundenes hovedsponsorer.

– Vi får lov til å profilere generalsponsoren på VM-drakten. Det er første gang, og vi visste ikke at det ville skje da vi inngikk nåværende avtaler. Men det vil ha en fremtidsverdi, sier generalsekretær Kjetil Hildeskor i Norges Friidrettsforbund.

Forbundets sponsorinntekter for 2019 er 17 millioner kroner. De var de samme i fjor, men steg ifølge Hildeskor «reelt» fra etter London-VM i 2017.

