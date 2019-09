HET FORNØYELSE: Håvard Haukenes (29) skal gå for VM-gull natt til søndag i Doha. 50 kilometer i opp mot 50 grader «følt» varme. Foto: Bjørn S. Delebekk

Norges hete-hemmelighet: Fisherman’s Friend-cocktail

DOHA (VG) Kappgjenger Håvard Haukenes (29) har en rekke triks i ermet før han skal gå fire timer og fem mil i trykkende hete midt på natten. Det mest hemmelige – som han røper overfor VG – er en Fisherman’s Friend-cocktail.

– Jeg vet ikke om jeg fikk lov til å si det, sier Håvard Haukenes umiddelbart etter at han har sagt det.

VG har spurt om han under VM-løpet 50 kilometer kappgang natt til søndag, som mange mener burde vært avlyst, vil gå inn i en tilstand av tåke, der han er mer eller mindre bevisst. Håvard Haukenes svarer at han må konsentrere seg om pusten, armbevegelsene, bena, på inntak av koffein og karbohydrater.

– Av mentol også. Fisherman’s Friend, tilføyer han.

Han forklarer at det åpner opp. Du får «litt sånn luft». Det er en del av drikkeplanen, og en cocktail av det venter ham ved drikkestasjonen underveis. Kappgangløypen er en to kilometer lang runde og han må gå den 25 ganger for å komme i mål.

– Det kjennes ikke så drepende varmt, forklarer han når det gjelder effekten av hemmeligheten.

Franskmennene, med regjerende verdensmester og favoritt Yohann Diniz, har gitt uttrykk for at det vil være uforsvarlig å konkurrere gatelangs i Doha slik klimaet her arter seg nå. Håvard Haukenes sier at han har hørt det, og at han egentlig vil bli litt forbannet hvis 50 kilometeren skulle bli avlyst.

– Jeg har jobbet et helt år for dette, ligget to måneder i høydetrening og lagt studiet på vent. Det handler om å porsjonere kreftene. Da kan man holde konkurransen, sier han.

Og så gjelder det å holde seg kald. Det vil si senke kjernetemperaturen i kroppen. Det vil Håvard Haukenes gjøre ved å sitte i et kaldt bad (21 til 23 grader) i 20 minutter, inntil en time før start. Deretter ikler han seg en is-vest som han tar av seg rett før start.

– Du blir nevnt som medaljekandidat?

– Ja, jeg skal krige. Går det ikke, går det ikke. Jeg gleder meg, og synes det blir utfordrende, svarer han.

VM-historiens eldste deltager heter Jesús Ángel García. Han er 49 år gammel. Han skal gå mot Håvard Haukenes, som har trent litt sammen med spanjolen i hans hjemland rett før mesterskapet.

– Det han får til er ganske spesielt. Han er en maskin. Det er kult å se at du kan trene kroppen din til det han har klart, sier Håvard Haukenes.

Jesús Ángel García er klar for sitt 13. VM, 26 år etter at han gikk inn til gull i VM-debuten i Stuttgart i 1993.

På spørsmål om Jesus i likhet med ham bedriver selvplaging, svarer Håvard Haukenes at «jo da», du er sulten, da. Du blir aldri mett. Han tror alle har det genet – som skal til for å gå i fire timer i en følt temperatur på kanskje 50 grader – og en «drive» som ligger der.

– Det er om å gjøre å grave det frem, sier han.

