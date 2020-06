PERSET: Therese Johaug løp under VM-kvalifiseringskravet på 10.000 meter på Bislett torsdag kveld. Foto: Bjørn S. Delebekk

Stockholms friidretts-sjef: Johaug ikke prioritert

Therese Johaug (31) ville ikke vært blant de prioriterte på ønskelisten til den tradisjonsrike friidrettsgallaen på Stockholm stadion. Arrangøren begrunnelse er hennes doping-utestengelse.

Det skriver SVT og Expressen fredag.

Therese Johaugs manager Jørn Ernst uttaler til den svenske avisen at «vi» må respektere beslutningen.

– Mener de det, er det ikke noe vi kan gjøre med det. Forøvrig har jeg ingen kommentar, sier Therese Johaugs manager.

Stevnesjefen for Bauhausgallaen, tidligere DN-gallaen i Diamond League-stevneserien, Jan Kowalski, sier til SVT at de på generelt grunnlag ikke tar imot «sånne» som har vært utestengt for anabole steroider.

– Og Johaug har som bekjent vært utestengt for anabole steroider, sier Jan Kowalski.

Johaug knuste VM-kravet på 10.000 meter på Bislett torsdag:

Therese Johaug var utestengt fra all idrett i 18 måneder fra høsten 2016 til våren 2018 etter å ha testet positivt p et anabolt steroid.

Bislett Games’ stevnegeneral Steinar Hoen ble to dager før «Impossible Games» konfrontert med det tradisjonelle Oslo-stevnets mangeårige prinsipp om ikke å invitere doping-utestengte.

– I min verden har det aldri vært tvil om at vi skulle invitere Therese Johaug. Det var planlagt allerede i fjor høst at vi skulle gjøre det til Diamond League-stevnet i sommer, svarte Steinar Hoen (49).

Stockholms Bauhaus-galla skal etter Diamond Leagues «corona-plan» arrangeres 23. august. På spørsmål om han rent hypotetisk ville ha invitert Therese Johaug til stevnet, svaret stevnesjef Jan Kowalski at de «aldri sier aldri».

– Men de som har vært utestengt for anabole steroider er ikke prioritert når det gjelder å få konkurrere i vår galla, svarer han.

Det er rent hypotetisk.

Diamond Leagues lengste løp er 3000 meter. De lengre løpene ble strøket fra konkurranseprogrammet etter forrige sesong.

Jan Kowalski sier også til SVT at han ikke kan styre andre arrangørers valg, og at han ikke vet bakgrunnen for at Steinar Hoen valgte å inviteret Johaug ti stevnet på Bislett - som denne gangen ikke var en del av Diamond Leagues stevneserie.

