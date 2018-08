Filip Ingebrigtsen åpner for å satse på ny øvelse

BYRKJELO (VG) Filip Ingebrigtsen (25) greide ikke å matche Thomas Roth (27) i spurten på 800 meter, men 25-åringen trives så godt med øvelsen at han muligens vil teste den ut nærmere.

Ull/Kisa-løperen tikket inn på 1,50,63 – 15 hundredeler foran Ingebrigsten.

– Det var nærme. Jeg visste det ville bli sånn når jeg hadde en ok dag. Det var begrenset med smerter. Jeg følte meg veldig pigg så jeg trodde at jeg hadde det, men så kom Thomas veldig kjapt forbi før det så ut til at han stoppet litt opp. Men det var for kort, sier Ingebrigtsen til VG.

Han har trøblet med brist i ribbeinet etter fallet i Berlin på forsøket på 1500 meter.

– Jeg drar fra NM med en mye bedre følelse enn jeg kom hit med, forklarer 25-åringen.

Åpner for mer 800 meter

Sandnes-løperen prioriterer 1500 meter mest, men kan gjerne tenke seg å løpe 800 meter oftere.

– Jeg liker 800 meter ganske godt, men jeg får aldri tid til å trene ordentlig på det. Det krever en annen form for trening. Det har jeg ikke kunne prioritert ennå, sier Ingebrigtsen.

Filip Ingebrigtsen sier han eventuelt må bruke lengre tid på utforske øvelsen nærmere senere. Noe han ikke utelukker.

Hans pers på distansen er 1,47,79 fra Bislett i 2016. Tidligere har han et NM-gull og to bronser på øvelsen.

– Jeg trener for lite fart og veldig mye mengde, men jeg liker den godt og det gir meg god mestringsfølelse, forteller han.

Faren har stor tro på sønnen sin på 800 meter i fremtiden.

– Han kan løpe mer 800 meter, og han kan løpe veldig fort på 800 meter, men foreløpig har 1500 meter vært hovedprioritet for hans mål. Da er ikke 800 meteren så kompatibel. Det blir mer som en ting vi gjør når vi ikke har andre mål, sier Gjert Ingebrigtsen.

Fryktet Filip

Gullvinner Roth er spesialist på 800 meter. I EM var han tre hundredeler fra å gå til finalen på 800 meter med 1.46,60, ett tidel raskere enn i forsøket.

– Selv om ikke 800 meter er det Ingebrigtsen løper mest, fryktet jeg han. Men dette er min øvelse, sier Roth til VG.

Tredjemann ble Markus Einan.

Sikter på å vinne finalen

Søndagens NM-løp var Ingebrigtsens første finale etter at han ble nest sist i EM-finalen på 1500 meter med store smerter.

– Det var veldig godt å kjenne at formen var der og at smertene går bort. Jeg får positive svar, sier Filip Ingebrigtsen.

Han tror han stiller til start i Diamonds League-finalen i Zürich 31. august.

– Jeg vil ha en godfølelse inn i vinteren. Jeg tror jeg er god nok til å vinne finalen, men jeg er glad det er litt tid til å kjøre noen gode økter først, sier Filip Ingebrigtsen.

At han stiller kan bety at lillebror Jakob ikke får plass. Jakob er i øyeblikket den første reserven, men er avhengig at en av de 12 som er kvalifisert for finalen trekker seg.