DOBBELTGULL: Jakob Ingebrigtsen imponerte i Bærum. Her hilser han på kjæresten Elisabeth Asserson etter lørdagens gull på 1500 meter. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Ingebrigtsen med ny juniorrekord, suverent NM-gull og millionavtale med Nike

Publisert: 04.02.18 13:43

FRIIDRETT 2018-02-04T12:43:54Z

BÆRUM (VG) Jakob Ingebrigtsen (17) har trent bedre og holdt seg sykdomsfri. I helgen har det gitt to NM-gull og ny europeisk juniorrekord.

Og på toppen av det hele har han signert en lagntidskontrakt med utstyrsleverandøren Nike, ifølge TV 2. Kanalen skriver at det er uvanlig at Nike inngår avtaler med så unge utøvere.

– Jakob har fått en veldig god avtale fram til 2024. Det sikrer økonomien i satsingen hans i mange år framover, sier pappa Gjert Ingebrigtsen til kanalen.

Han vil ikke si hvor stor avtalen er, men etter det TV 2 erfarer, gjør lengden på avtalen at den allerede i grunnpakken er på flere millioner kroner. Gladbeskjeden kommer på slutten av en gledelig helg for yngstebror Ingebrigtsen.

For ett år siden ble han klokket inn til 8.19,77 på 3000 meter innendørs, ny personlig rekord for den da 16 år gamle Sandnes-løperen.

Under innendørs-NM søndag tok det kun noen få hundre meter før det ble klart at den tiden ville ryke så det sang etter.

17-åringen satte i et tempo ingen andre hadde noen som helst mulighet til å følge. Han holdt farten inn og ble første europeisk junior som løp 3000 meter innendørs på under åtte minutter. 7.56,74 ga både juniorrekord og suverent NM-gull.

– Det var jo en god forbedring, sier 17-åringen selv til VG etter løpet som ga ny europeisk juniorrekord innendørs.

Han løp i mål 13,06 sekunder foran Sigurd Ruud Skjeseth fra Tjalve. Gular-løper Marius Øyre Vedvik tok bronse.

Selv om Ingebrigtsen er fornøyd med gulltiden, mener han den kunne vært enda bedre med skarpere konkurranse

– Jeg vet hva jeg er god for, men det blir litt tungt å ligge helt alene her. Spesielt når det er så langt, sier han.

Det var Jakob Ingebrigtsens andre gull i NM, etter at han lørdag vant 1500 meter på 3.42,75. Det er den nest beste tiden løpt av en europeer innendørs i år.

Sykdomsfri vinter

Jakob Ingebrigtsen har startet årets sesong med et mye bedre grunnlag enn han er vant til.

– De tidligere årene har jeg vårt ute med sykdom i 4-6 uker. Nå har jeg sluppet det, så allerede nå er formen i alle fall treningsmessig veldig mye bedre, forteller han.

Både kyssesyke, influensa og mykoplasma har holdt ham ute i flere uker tidligere vintre, men denne gangen har han sluppet fri.

– Vi er spente på hva det gir, sier far og trener Gjert Ingebrigtsen til VG.

Et år til på baken har også gjort at Jakob har økt treningskvaliteten, uten at mengden har gått opp. Nå mener 17-åringen at han har nærmet seg nivået til storebrødrene Filip (24) og Henrik (26) ytterligere på trening.

Langt unna formen

Selv om det er blitt to suverene NM-gull i helgen, mener Gjert Ingebrigtsen at yngstesønnen ennå er langt bak unna formen. Beviset på det ser faren i at sønnen ikke går ordentlig i kjelleren.

– Han er alt for frisk etterpå, og det er ikke mine gutter når de er i form, forteller han.

Etter NM-helgen nå skal de slippe litt opp på treningen, noe som kan gi utslag allerede når Jakob skal løpe 1500 meter i Belgia neste helg.

Sesongens store mål kommer til sommeren. Først med junior-VM og så med senior-EM i Berlin.

PS: Jakob Ingebrigtsen sikret søndag ettermiddag også sølv på 800 meter. Der måtte han se seg slått av forhåndsfavoritt Thomas Roth fra Ullensaker/Kisa.