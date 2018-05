EKSEPSJONELL FREMGANG: Jakob Ingebrigtsen (17) blandet seg for alvor inn i verdenstoppen under sin sesongdebut i Diamond League i USA natt til søndag norsk tid. Bildet er fra da han vant gull på 5000 meter i U20-EM i fjor sommer. Foto: european-athletics.org

Friidretts-ekspert Kaggestad: Jakob Ingebrigtsen kan smadre verdensrekorden

Publisert: 28.05.18 06:27

Jakob Ingebrigtsen (17) løp sisterunden på 55,42 og var ett tidels sekund bak VM-gullvinneren da han senket sin personlige rekord på én engelsk mile (1609 m) med fire sekunder. Friidretts-ekspert Johan Kaggestad (74) mener Norges mellomdistansekomet om noen år kan «smadre» verdensrekorden.

– Jeg er ikke bekymret for at dette skal stoppe. Det er en helt rå tid, og det er tidlig i sesongen. Det ville vært oppsiktsvekkende om han ikke hadde vært 17 år. Man lurer jo på hvor det skal ende. Fortsetter han slik, smadrer han verdensrekorden om noen år, sier Norges mest kjente og anerkjente sykkel og friidretts-kommentator.

3.39,06 på 1500 m Jakob Ingebrigtsen er født 19. september 2000 Personlig rekord 1500 m: 3.39,06 (3. mai 2018). Ifølge det europeiske friidrettsforbundets statistikk passerte han 1500 meter på 3.37,25 under mile-løpet i Eugene lørdag (neste pers under). Personlig rekord én mile (1609 m): 3.52,28 (26. mai 2018) Beste tider 1500 meter i Europa denne sesongen (kilde: europeiske friidrettsforbundet): 1) Josh Kerr (20), Storbritannia - 3.35,01 2) Jake Wightman (23), Storbritannia - 3.35,97 3) Isaac Kimeli (24), Belgia - 3.37,05 4) Peter Callahan (26), Belgia - 3.37,11 5) Jakob Ingebrigtsen (17), Norge - 3.37,25

Verdensrekorden på 1500 meter innehas av marokkaneren Hicham El Guerrouj: 3.26 - satt i Roma for 20 år siden. Han har også verdensrekorden på én mile: 3.43,13.

Jakob Ingebrigtsen hadde feltets nest svakeste personlige rekord på distansen før starten på The Bowerman Mile i Eugenes Diamond League-stevne rett før midnatt norsk tid lørdag. Da han spurtet over målstreken hadde han bare tre konkurrenter foran seg:

# Vinneren Timothy Cheruiyot (22) fra Kenya, som tok VM-sølv på 1500 meter i fjor foran Filip Ingebrigtsen.

# Regjerende innendørsverdensmester på 1500 meter, Samuel Tefera (18) fra Etiopia.

# Regjerende verdensmester utendørs på 1500 meter, Kenyas Elijah Manangoi (25) – som slo Jakob Ingebrigtsen med ett tidels sekund.

– Da jeg så ham, sa jeg «wow», det er en drøm som er blitt til virkelighet når jeg kan konkurrere med noen av de beste guttene i verden, uttalte Jakob Ingebrigtsen etter superløpet ifølge en sak publisert på det europeiske friidrettsforbundets hjemmeside.

Han løp halvannet sekund fortere enn USAs OL-gullvinner Matthew Centrowitz (28) som kom på 6. plass, og feltets desidert raskeste fra 1209 meter til passering 1500 meter.

Etter en sisterunde på 55,42 sekunder senket han Graham Williamsons 39 år gamle europeiske U20-rekord på én engelsk mile med nesten ett sekund. Målet hans var å slå Alan Webbs amerikanske high school-rekord 3.53,44. Det gikk greit. Jakob Ingebrigtsens tid: 3.52,28.

Bare storebror Henrik (27) har løpt raskere av nordmenn: 3.50,72.

– Jeg hadde masse nerver foran løpet, men jeg gledet meg også. Jeg ventet ikke at det skulle gå så fort. Jeg følte at jeg hadde mye å gi på den siste runden, og jeg kjente meg veldig sprek på oppløpssiden, sier Jakob Ingebrigtsen.

Friidretts-ekspert Johan Kaggestad mener det er det som er interessant, som han uttrykker det: Hvor rask han er når han har løpt 1350 meter.

– Han er ikke spesielt rask. Men han har stayerevne. Han er ingen broiler. Han er «bare» spesielt godt trent, og han har åpenbart hatt godt av å trene sammen med to (brødre) som er på et så høyt nivå som de er, svarer Johan Kaggestad på spørsmål om han på sikt kan gjøre noe med at han «ikke er spesielt rask».

– Han må bare fortsette med det han holder på med nå, tilføyer Kaggestad.

– Jeg trener med to av verdens beste 1500 meterløpere - mine to brødre. Jeg er alltid et par meter bak dem, men nå har jeg tatt et nytt steg med «the best guys», sier Jakob Ingebrigtsen ifølge det europeiske friidrettsforbundets hjemmeside.

– Kan de tre, Filip, Henrik og Jakob, trekke hverandre frem til plasseringene en, to og tre på 1500 meter i EM i Berlin i begynnelsen av august; eller er det ikke så lett?

– Det er ikke så lett. Men de tre er blant de sterkeste favorittene til å vinne EM-gull. Jakob er blant de aller beste uansett alder. Filip er den beste av de tre på 1500 meter, svarer Johan Kaggestad.

Han mener imidlertid at det vil være «en god løsning» at Henrik Ingebrigtsen, som ble europamester på 1500 meter for seks år siden, satser på 5000 meter. Den distansen går etter 1500-meteren i EM.

Kaggestad understreker også at Jakob Ingebrigtsen ikke bør «rote seg bort» på 3000 meter hinder, og at Filip Ingebrigtsen, som før han ble skadet sa han også ville løpe 5000 meter i EM, «bør konsentrere seg om» 1500 meter.