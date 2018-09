GIR SEG: Tross to suksessfylle år gir Håvard Tjørhom seg som norsk toppidrettssjef. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Tjørhom gir seg som toppidrettssjef

FRIIDRETT 2018-09-10

Toppidrettssjef Håvard Tjørhom gir seg i jobben etter bare to år. Allerede mandag formiddag vil Norges Friidrettsforbund presentere hans arvtaker.

Publisert: 10.09.18 07:17

Det melder friidrettsforbundet i en pressemelding.

- Det sier seg selv at dette har vært et utrolig tungt valg å ta. Og at det er svært vanskelig å forlate norsk friidrett i den posisjonen den er i nå. Men det har blitt tydelig for meg at logistikken med å bo med familien på Sola og jobbe i Oslo ikke er optimalt, sier Tjørhom .

Sørlendingen overtok som sjef for norsk friidrett i september 2017. Under hans ledelse har norsk friidrett virkelig fått fart på seg med Karsten Warholm og Jakob Ingebrigtsen som klare flaggskip.

Hans kontrakt med friidrettsforbundet gikk opprinnelig ut i 2020.

- Jeg har hatt to fantastiske og givende år med norsk friidrett. Jeg er likevel trygg på at dette er det riktige valget for meg nå, sier Tjørhom.

Før Tjørhom ble friidrettsjef, var han sjef for alpingutta. I 2015 - samme år som han ble kåret til årets trener på toppidrettsgallaen - valgte han å trekke seg tilbake.

Ifølge friidrettsforbundet vil Tjørhoms arvtaker bli offentliggjort på en pressekonferanse allerede klokken 10.00 mandag.

Var ønsket med videre

Generalsekretær Kjetil Hildeskor beklager at Tjørhom gir seg.

- Fra NFIF sin side har vi gitt et klart signal om at vi ønsket å ha ham med videre de neste sesongene. Når det er sagt har jeg respekt for den avgjørelsen han har tatt. Jeg er også veldig glad for at han hele tiden har klart å ha et absolutt fokus på å optimalisere forberedelsene for utøverne frem til EM i Berlin og gjennomføre et historisk bra mesterskap, sier generalsekretær Kjetil Hildeskor i Norges Friidrettsforbund.

VG var i kontakt med Håvard Tjørhom mandag morgen, men sørlendingen opplyser at han ikke vil uttale seg før ved et pressetreff mandag kveld.