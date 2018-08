GULL OG MEDALJEHÅP: Jakob Ingebrigtsen (17) kan vinne gull og ta medalje på 1500 og 5000 meter i friidretts-EM i Berlin 6. til 12. august. Bildet er fra da han vant 3000 meter hinder i U20-EM for ett år siden.

VGs tips: Norge tar fire gull i friidretts-EM

Publisert: 05.08.18 10:02

Regjerende verdensmester Karsten Warholm (22), Europa-beste Karoline Bjerkeli Grøvdal (28) og regjerende europamester Filip Ingebrigtsen (25) er Norges klareste gullhåp foran friidretts-EM 6. til 12. august.

Innfrir de tre forventningene på Olympiastadion i Berlin, vil Norge ha tangert rekordmesterskapet fra Olympiastadion i Helsinki i 1994. Da vant Geir Moen (200 meter), Steinar Hoen (høyde) og Trine Hattestad (spyd) gullmedaljer.

I tillegg tok Moen sølvmedalje på 100 meter, Vebjørn Rodal sølv på 800 meter og Mette Bergmann bronsemedalje i diskos. 24 år senere står rekordtotalen seks medaljer for fall.

VG tipper at Norges EM-tropp bestående av 34 utøvere (12 kvinner/22 menn) tar fire gullmedaljer og ni medaljer totalt. Den vanligvis spåmann-forsiktige toppidrettssjefen i Norges Friidrettsforbund, Håvard Tjørhom, er enig i at utøverne hans er gode nok til å sette rekord i løpet av mesterskapets syv dager, fra mandag til søndag.

– Det kan bli flere enn seks medaljer hvis vi konservativt teller opp ut fra det de har vist. Vi har «doblinger» som kan gi det antallet. Men det er samtidig sårbart, sier Håvard Tjørhom med tanke på at flere norske utøvere vil satse to individuelle øvelser i Berlin – og at de faktisk har sjansen til å vinne medaljer i begge.

Karsten Warholm på 400 meter hekk og 400 meter.

Karoline Bjerkeli Grøvdal på 3000 meter hinder og 5000 meter.

Filip Ingebrigtsen på 1500 meter og 5000 meter.

Jakob Ingebrigtsen på 1500 meter og 5000 meter.

Henrik Ingebrigtsen på 1500 meter og 5000 meter.

Her er VGs vurdering av Norges gull og medaljesjanser i friidretts-EM 2018:

Gullsjanser

Karoline Bjerkeli Grøvdal (28) – 3000 m hinder (finale søndag 12. august): Tok EM-bronsemedalje på 10.000 meter – med ødelagt sko – i Amsterdam for to år siden. Var meget sterk og god på 5000 og 10.000 meter i Rio-OL, men opplevde en nedtur da hun måtte bryte 5000-meteren under friidretts-VM i London i fjor.

Grøvdal har den beste tiden på 3000 meter hinder i Europa denne sesongen: 9.18,36 i Monaco 20. juli.

Uten uhell i kvalifiseringen (fredag 9.) og finalen (søndag 12.) er hun løpssterk og rutinert nok til å vinne øvelsen som ikke byr på faretruende bredde i toppsjiktet.

Løper så å si rett til start på 5000 meter etter målpassering 3000 meter hinder, hvis farten ikke har vært for høy og bena stinne av melkesyre. God nok til å kjempe om medalje bak den nederlandske favoritten Sifan Hassan på 5000 meter (se medaljesjanser).

Filip Ingebrigtsen (25) – 1500 m (finale fredag 10. august): Vant EM-gullmedaljen på 1500 meter i Amsterdam for to år siden, på nærmest suverent vis. Skadet i sesongåpningen i år, men kom så fort og overbevisende tilbake at det er vanskelig å klistre favorittstempelet til noen andre.

Løp i mesterskap er en helt annen dans enn Diamond League-løp med fartsholdere (harer). Alt kan skje, som det heter, i innledende heat og saktegående finaler. Storebror Henrik (27) har erfart det på godt og vondt i EM og VM, og Filip ble disket da han ble for «ivrig» i spurten i Rio-OL .

Filip ser nå imidlertid ut til å beherske «alt», og bør ha mengder av selvtillit etter å ha senket Henriks fire år gamle norske rekord med halvannet sekund – til Europa-årsbeste 3.30,01 – i Monaco 20. juli.

Dagen etter, i belgiske Heusden, kvalifiserte han seg til 5000 meter i EM. Se ikke bort fra at han kan blande seg inn i medaljekampen på distansen i Berlin-EM, ett døgn etter finalen på 1500 meter.

Karsten Warholm (22) – 400 m hekk (finale torsdag 9. august): Er du regjerende verdensmester på 400 meter hekk, er du automatisk klar favoritt til å vinne EM-gull på distansen ett år senere. I alle fall når du, som Warholm, har løpt fortere og fortere siden – og denne sesongen taktfast har senket «persen».

Warholms årsbeste 47,65 sekunder er 66/100 bedre enn årsbestetiden (48,31) til hans nærmeste utfordrer, regjerende europamester Yasmani Copello fra Tyrkia.

Karsten Warholm har sjette beste sesongbeste i Europa på 400 meter med 45,14 fra 11. juli. Derfor vil han doble i EM. Det betyr (forhåpentlig) fire løp fire dager på rad: Semifinale 400 meter hekk tirsdag kveld, semifinale 400 meter onsdag kveld, finale 400 meter hekk torsdag kveld og finale 400 meter sent fredag kveld.

Han kan om ikke vinne, så i alle fall ta medalje på «flatt» også (se medaljesjanser ).

Isabelle Pedersen (26) – 100 m hekk (finale torsdag 10. august): Norsk rekord med 12,72 denne sesongen og flere konkurransen på 12,7-tallet betyr at hun er god nok til å vinne gull – på en god dag. Det må nemlig til på korthekken, der virkelig alt kan skje. Det erfarte Isabelle Pedersen da hun – med «pers» 12,86 – var én plassering og fem fattige hundredeler fra VM-finalen i Beijing for tre år siden , og da hun ble fraktet ut av stadion i rullestol under VM i London i fjor (ett hundredels sekund fra å være kvalifisert for finalen).

Hun er nummer fem på sesongbestelisten for Europa, der 10 har løpt på 12,86 eller fortere. Ganske åpent med andre ord. To hviterussere topper, med Alina Talaj (29) som nummer én og naturlig favoritt: 12,41!

Medaljesjanser:

Sondre Nordstad Moen (27) – maraton (søndag 12. august): Ble tidenes raskeste europeer på maraton da han 3. desember i fjor «spurtet» til 2.05,28 i Fukuoka i Japan. 3. mai skrev imidlertid VG at han hadde besluttet å droppe maraton i EM og satse på 10.000 meter i stedet. For seks uker siden, etter en mislykket mil på Bislett 7. juni og på bakgrunn av sykdom og treningsavbrekk i vinter, ombestemte han seg igjen:

Nå står Sondre Nordstad Moen på startstreken til maraton i Berlin på EMs siste dag neste søndag.

Storbritannias gullgutt Mo Farah har årets desidert beste maratontid i Europa med 2.06,21, men dropper EM. Fire andre kan vise til 2018-tider under 2.12 – med Spanias Javier Guerra som den beste (2.08,36 fra 25. februar). Det bør bety at Norges utholdenhets-håp er god nok til å ta en plass pallen, på tross av smellene etter rekordløpet for ni måneder siden.

PS! Weldu Negash Gebretsadik (31) fikk 2. august tillatelse fra det internasjonale friidrettsforbundet IAAF til å konkurrere for Norge. Weldu Negash Gebretsadik, som opprinnelig kommer fra Etiopia, er i den norske EM-troppen og kan med årsbestetiden 2.10,39 fra 1. april i Daegu blande seg inn i tetstriden i Berlin. Hans personlige rekord er 2.09,14 fra Rotterdam for fire år siden.

Jakob Ingebrigtsen (17) – 1500 m (finale fredag 10. august): Løperfenomenet fra Sandnes satte personlig rekord med 3.39,06 i begynnelsen av mai. Siden har han løpt fortere og fortere, med 3.31,18 som foreløpig beste tid i Monaco for et par uker siden. Det er nest beste tid i Europa i år, et drøyt sekund bak storebror Filip (3.30,01 i samme løp).

En rekordforbedring med åtte sekunder kan beskrives med ungdommens «sykt», og det er Jakob Ingebrigtsen ungdommelig frekkhet og uredde innstilling som er hans fremste våpen (foruten steget og den såkalte kapasiteten), selv om mesterskapsløp med innledende heat og «juks» og fanteri er another ball game sammenlignet med typiske tidsløp med fartsholdere.

Henrik Ingebrigtsen (27) – 5000 m (lørdag 11. august): Årsbestetid i Europa (3.16,97) plasserer eldste løpebror Ingebrigtsen i medaljesjiktet. Var millimeter fra pallen (4. plass) under EM for to år siden. Da var han langt fra sin beste form, dagen etter bronsemedaljen på 1500 meter på Olympiastadion i Amsterdam.

Samme opplegg denne gangen (forutsatt at han kvalifiserer seg for finalen): 1500 meter fredag kveld klokken 21.50, klar for 5000 et snaut døgn senere – sammen med brødrene i henhold til «dobling-planen». Henrik Ingebrigtsen er den norske friidrettsutøveren som har vunnet flest medaljer i EM: Gull (2012), sølv (2014) og bronse (2014). Har sikkert veldig lyst til å vinne sin fjerde på rad i sitt fjerde mesterskap, og sikkert «utligne» Andreas Thorkildsen (2006/2010) gullfangst: To.

Det skal holde hardt. Men medalje, på 5000 meter, er innen rekkevidde – med faktisk «pes» fra brødrene, spesielt Jakob – en medaljeoutsider. Se opp for et par franskmenn og belgiere.

Karoline Bjerkeli Grøvdal (28) – 5000 meter (søndag 12. august): Finalen på 3000 hinder starter klokken 20.15 på mesterskapets siste dag, 40 minutter senere (20.55) går startskuddet for 5000-meteren. Det betyr at Karoline Bjerkeli Grøvdal har cirka 20 minutter på seg til å «nullstille», fra målpassering og gulljubel (?) til halvmilen – den siste individuelle øvelsen – på Berlins Olympiastadion.

Da gjelder det å motstå en utladning og at bena ikke er stinne av melkesyre etter et eventuelt hardkjør over hindrene. Denne medaljesjansen er med andre ord forbundet med noen usikkerhetsmomenter.

Karsten Warholm (22) – 400 meter (finale fredag 11. august): Hvorfor ikke? Norges regjerende verdensmester på langhekken starter mesterskapet tirsdag med semifinale (direkte kvalifisert) på 400 meter hekk og semifinale (direkte kvalifisert) 400 meter flatt onsdag.

Bare uhell kan stoppe ham fra å kvalifisere seg for finalene i øvelsene torsdag (hekk) og fredag (flatt). 11. juli løp han 400 meter på 45,14 – med hensikt å kvalifisere seg for direkte semifinale – og han er nummer seks på årsbeste-listen i Europa med den tiden.

Karsten Warholm er ikke uvant med å løpe mange ganger i mesterskap. I London-VM i fjor gjorde han unna tre i løpet av fire dager, under U23 i juli gjennomførte han seks i løpet av fire – og vant langhekkgull etter å ha tatt sølvmedaljen på 400 meter flatt .