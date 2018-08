1 av 12 BANKETT: Jakob og Henrik Ingebrigtsen feirer gull og sølv på bankett. BJØRN S. DELEBEKK / VG

Sebastian Coe: Jakob gjorde at ingen savnet Bolt

Publisert: 12.08.18 00:01 Oppdatert: 12.08.18 01:41

FRIIDRETT 2018-08-11T22:01:45Z

BERLIN (VG) Jakob Ingebrigtsen (17) er tydelig stolt over at Sebastian Coe (61), en av tidenes beste mellomdistanseløpere og president i det internasjonale friidrettsforbundet, mener han er EMs kanskje største stjerne.

– Om jeg har hørt om ham? Nei, jeg har aldri hørt om ham, svarer Jakob Ingebrigtsen ironisk da VG i pressesonen under Olympiastadion spør om han har hørt om Sebastian Coe.

– Han sier at du er EMs største stjerne?

– Jaha – ja, det er jo utrolig kult å høre det fra en såpass kjent og merittert person, svarer Jakob Ingebrigtsen.

TO OL-GULL – TO OL-SØLV Sebastian Coe vant OL-gull på 1500 m i 1980 i Moskva og 1984 i Los Angeles. Han vant også sølv på 800 meter i begge OL. Han har vunnet EM-gull, EM-sølv to ganger og EM-bronse en gang. i 1979 satte han tre verdensrekorder i løpet av 41 dager.

VG fikk etter 17-åringens andre EM-gull lørdag kveld Sebastian Coe i tale fra Toronto i Canada via presidenten i det europeiske friidrettsforbundet, norske Svein Arne Hansen (72). Han er også styremedlem i det internasjonale friidrettsforbundet IAAF der Sebastian Coe har sittet som president de tre siste årene.

Britiske Coe, som blant annet har vunnet to OL-gull på 1500 meter og i sin tid var en stor publikumsfavoritt under Bislett Games, sier til VG at han synes Jakob Ingebrigtsen er «fantastisk og et utrolig talent».

– Han er en i den nye generasjonen som nå kommer i friidretten, og kanskje EMs største stjerne. Med ham og de andre unge er vi over kneika og friskmeldt, mener Sebastian Coe.

Før han tilføyer, for å understreke Jakob Ingebrigtsens popularitet under friidretts-EM 2018, at «det var ingen som savnet Usain Bolt på Olympiastadion i kveld».

VG forteller også Henrik Ingebrigtsen om Sebastian Coes uttalelse om Jakob Ingebrigtsen.

– Coe sier at Jakob er EMs største stjerne. Er du enig i det?

– Uten tvil. Det er ikke bare at han vinner to gull, men han gjør det på en så overbevisende måte, som ikke nødvendigvis alltid skjer på 1500 meter, svarer Henrik Ingebrigtsen.

– Det bruker å være litt annerledes. Men han bare løper fra, han er i tet og håndterer det. Hvor mange var det på start i dag? 25, og Jakob ligger i tet og bare «det er her jeg skal være», tilføyer Henrik Ingebrigtsen.

Han sier også at «du ser» på hele kroppsspråket hans at han eier hele feltet.

– Det er så unikt. Jeg vet ikke om jeg kan bidra med noe annet enn å klappe ham på skulderen og si «fortsett med det du holder på med», sier Henrik Ingebrigtsen.