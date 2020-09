Norsk 17-åring med sensasjonell verdensrekord: – Det er rørende

Henriette Jæger (17) kan være Norges neste friidrettsstjerne. Mamma Unn Merete Lie Jæger spår en «lysende fremtid», men syvkjemperen kommer foreløpig ikke til å følge i Karsten Warholms fotspor.

Utøvere som Karsten Warholm og Ingebrigtsen-brødrene har skapt en ny gullalder i norsk friidrett. Ikke siden 90-tallet har Norge opplevd noe lignende på friidrettsbanen, og alt tyder på at det vokser godt bak dagens helter.

Henriette Jæger fra Aremark Idrettsforening i Østfold regnes som Norges kanskje aller største friidrettstalent, og søndag fullførte hun syvkampen på Melløs stadion i Moss. Og det på fantastisk vis.

17-åringen hadde et glimrende utgangspunkt etter lørdagens konkurranser og skuffet ikke da hun jaktet verdensbestenotering for U18-utøvere i dag.

Rekorden tilhørte spanske Maria Vicente med 6221 poeng. Nå er det den norske jenta som er tidenes beste resultat for syvkjempere under 18 år med juniorredskaper. Jægers nye verdensrekord er på 6301 poeng - en smadring av den gamle rekorden.

– Det er helt usannsynlig kult. Det har vært i baktankene å nærme seg rekorden, men jeg hadde aldri trodd at det skulle gå, sier en strålende fornøyd Jæger til VG.

SUPERTALENT: Henriette Jæger blir spådd en lysende fremtid. 17-åringen satte verdensrekord i syvkamp for U18-utøvere søndag. Foto: Vidar Ruud

Måtte dobbeltsjekke

Underveis i konkurransen så hun at det var muligheter, og ga alt på den siste øvelsen – 800 meter. I mål kunne hun knapt tro sine egne øyne.

– Jeg var så glad. Jeg måtte sjekke to ganger for å være helt sikker. Tidligere har jeg løpt med hare, men at jeg skulle klare denne tiden alene i motvind hadde jeg ikke trodd, forteller 17-åringen.

Resultatet gir stor motivasjon for fremtiden for Jæger, som har OL som det store langsiktige målet.

– Men først er det U20-VM neste år. Jeg vil bare fortsette å utvikle meg som utøver.

Jægers syvkamp 200 meter: 23.36

800 meter: 2.11,37

Høyde: 1.69

Lengde: 6.33

Kule (3 kg): 14.69

Spyd (500 gr): 35.71

100 meter hekk: 13.21 Vis mer

På søndagens siste øvelse, 800 meter, måtte hun løpe på 2.16,98 minutter eller bedre for å ta rekorden. Med tidligere personlig rekord på 2.11,82 ble det grei skuring for friidrettstalentet. Både på 800 meter, 110 meter og i lengde satte hun personlig rekord i løpet av syvkampen.

Og om det skulle være noen tvil: Jæger vant samtlige øvelser under kretsmesterskapet i Østfold.

Rørt mor

Hun blir trent av sin mor, Unn Merete Lie Jæger.

– Det er vanvittig stort. Det er rørende. Det har vært et familieprosjekt, hvor jeg er nærmeste trener. Vi har jobbet for dette sammen, og det føles fantastisk, sier en hes mor på telefonen.

– Jeg har nesten ikke stemme igjen. Det ble mye roping underveis på 800 meteren, ler hun.

Jæger har allerede rukket å bli sammenlignet med tidligere mangekjemper Karsten Warholm. Men i motsetning til sunnmøringen, har ikke Jæger-familien noe planer om å spisse satsingen foreløpig.

– For oss som jobber så nært på er dette motiverende, men det er veldig mye å gå på. Jeg ser en lysende fremtid. Det er ingenting som er blitt spesialisert, og vi kommer ikke til å spesialisere mer heller. Vi vil jobbe med mangekampen. Så lenge vi har suksess, kommer vi til å fortsette med det, sier Lie Jæger.

Publisert: 13.09.20 kl. 14:43 Oppdatert: 13.09.20 kl. 15:15

