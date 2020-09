MUNNBIND, IKKE MUNNKURV: Jakob Ingebrigtsen og Amalie Iuel ble tildelt kongepokalene etter friidretts-NM på Fana stadion i Bergen sist helg. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

«Bakteriefreak» Jakob: – Må kjefte på kompisene

BERGEN (VG) Jakob Ingebrigtsen (20) beskriver seg som «bakteriefreak» og forteller at han er påpasselig med at kompisene hjemme i Sandnes overholder smittevernreglene.

Nå nettopp

– Jeg er ganske klar på hva man skal gjøre og hva man ikke skal gjøre. Med kompisene, som lever et litt annet liv, er det nesten som jeg må gå inn i politirollen og kjefte litt på dem, svarer han på spørsmål om han som ung kjenner seg «udødelig» og at han fikser «dette» greit.

Lørdag vant han 1500-meteren i NM på Fana stadion i suveren solostil, med banerekordtiden 3.33,93. Søndag ble han en kort stund utsatt for litt press, men hadde ingen problemer med å vinne sitt første 800-gull i NM – slik storebrødrene Henrik og Filip har gjort før ham.

I konkurranse med Karsten Warholms 48,23 på 400 meter hekk, ble han tildelt kongepokalen, også det første gang, sammen med langhekkens suverene Amalie Iuel (26).

I den munnbindpåbudte pressesonen fortalte Norges regjerende europamester på 1500 og 5000 meter at han nå skal unne seg et par uker pause, med forbeholdet om at de ikke blir treningsfri.

– Jeg skal holde meg i gang. Det går ikke bare å slutte å løpe og så komme tilbake til trening. Da begynner man litt dårlig. For skaderisikoens del, er det best å holde det i gang. Men på lav intensitet, med begrenset mengde, forklarer Jakob Ingebrigtsen.

Ikke lenger etter intervjuseansene dro han sammen med kjæresten Elisabeth Asserson ut til Bergens flyplass Flesland, der begge bar munnbind i køen foran sikkerhetskontrollen og gjennom den.

STØTTEAPPARAT: Jakob Ingebrigtsen, her etter 800-meteren søndag, hadde sine viktigste på plass under NM i Bergen: Kjæresten Elisabeth Asserson, mamma Tone og pappa og trener Gjert. Foto: Fredrik Hagen

– Jeg får god hjelp av alle rundt, kjæresten min og Gjert (far og trener Ingebrigtsen) og forskjellige. Men jeg har god kontroll på hva jeg selv vil her i livet. Jeg driver ikke med dette fordi det er gøy – i hermetegn, svarer og understreker han på spørsmål om det er vanskelig «hele tiden» å skulle passe på å verne seg mot smitte.

les også Gjert om Jakob: – Kan bli noe sprell utover høsten

Jakob Ingebrigtsen bekrefter at han er veldig klar over risikoen forbundet med coronaviruset og sykdommen covid-19. Den kan påføre lungene skade, noe som nær vil få fatale følger for en som er helt avhengig av at de fungerer optimalt.

– Jeg er vel litt bakteriefreak, sånn i utgangspunktet, og kjører samme oppsett som jeg alltid har gjort. Nå er det en av de verste tingene som kan skje, med størst sannsynlighet, og helt klart vil det få store konsekvenser og i verste fall ødelegge for OL neste år, sier Jakob Ingebrigtsen.

I juni satte han Europa-rekord på Bislett:

Han tilføyer at han blir «lettere provosert» hvis han ser folk rundt ham som «kan ødelegge for mine sjanser på friidrettsbanen».

– Du reiser mye til og fra konkurranser. Det er høy risiko forbundet med det?

– Ja, men det er det forsket mye på. Så lenge man gjør ting rett, er selv den risikoen lav, svarer han.

Jakob Ingebrigtsen kommer etter alt å dømme til å starte i et par gateløp i høst, etter at banesesongen nå er over.

les også Jakob Ingebrigtsen nest raskeste tenåring i historien

Gjert Ingebrigtsen ymtet lørdag også om deltagelse i halvmaraton-VM i polske Gdynia 17. oktober. Toppidrettssjef Erlend Slokvik lar imidlertid ikke begeistre. Til NTB sier han følgende:

– Vi har sagt at i høst reiser vi ikke på internasjonale mesterskap. Vi kan ikke sende støtteapparat på det.

– Hva om Gjert og Jakob Ingebrigtsen reiser alene?

– Den debatten er ikke tatt. Det har vi ikke diskutert, svarer Slokvik.

Etter at Jakob Ingebrigtsen hadde vunnet sitt fjerde NM-gull på 1500 meter lørdag, ga Gjert Ingebrigtsen uttrykk for at han er overrasket over sønnens evne til å restituere raskt. Han understreket også at Jakob Ingebrigtsen før første gang i karrieren – over ett år – har unngått skader.

les også Jakob Ingebrigtsen mener hans medfødte egenskaper er flaks

– Du har tross alt konkurrert ganske intensivt?

– Ja, jeg har jo det, og det har vært en lang sesong. Men er man godt trent og i god form, og gjør mange av de rette tingene underveis, tåler man veldig mye. Utenom konkurranse gjør vi heller ikke noe som innebærer høy skaderisiko. Vi trener sjelden veldig hardt. Er det den minste «ting», er det om å gjøre å få den vekk så fort som mulig – slik at vi alltid har en god del margin for å tåle belastningene, forklarer Jakob Ingebrigtsen etter VGs spørsmål.

Publisert: 23.09.20 kl. 15:14