Hynne slo ti år gammel rekord: - Ingen anelse om hvor de andre ble av

Hedda Hynne slettet Ingvill Måkestad Bovims norske rekord på 800 meter.

Hedda Hynne har lenge jaktet den norske rekorden på 800 meter. Tirsdag kveld klarte hun det endelig.

– Det er kjempedeilig! sier Hynne til VG på telefon fra Italia.

Ingvill Måkestad Bovim har hatt rekorden i ti år, og flere ganger har Hynne vært nære. Med 1.59,15 slettet Hynne den med 67 hundredeler.

– Dette er et stort steg i riktig retning, og en markant forbedring av rekorden. Det er kult å kunne kalle seg Norges klart beste gjennom tidene, men jeg er mest opptatt av å bli bedre selv, forteller hun og fortsetter:

– Jeg har tenkt at rekorden ville komme når jeg er god nok til det. Jeg har et stort håp om å være en god løper på 800 meter for Norge i internasjonale mesterskap også, sier en offensiv Hynne.

Rekorden ble satt under et løp i Rovereto i Italia i kveld. Tiden var også nok til å vinne løpet i Italia. Hynne kom i mål hele 1,36 sekunder foran Lore Hoffmann fra Sveits. Hynnes tid er den fjerde beste i verden i år.

– Det var et ganske rett frem løp. Det var jeg som bestemte farten på haren, jeg løp bra og følte meg komfortabel. Jeg holdt trykket oppe, og så ikke de andre noe mer. Jeg har ingen anelse om hvor de andre ble av, sier 800 meter-løperen.

Dette var sesongens syvende løp på 800 meter for Hynne. Tidligere denne sesongen har hun bare én gang vært under to minutter. Hun blir trent av sin samboer, Erik Sakshaug.

I starten av coronapandemien var de usikker på om det ville bli noen konkurranser i det hele tatt. Hynne har levert stødig gjennom de løpene hun har fått deltatt i, og har kjent sulten etter stadig raskere tider.

– Vi har bevist at vi kan ta slike utfordringer på strak arm, sier hun.

Videre denne sesongen har hun blant annet Diamond League-stevnet i Roma på programmet.

Det har vært en dag med mye norsk friidrett på programmet. Karsten Warholm gjorde et forsøk på verdensrekord på 400 meter hekk i Ostrava. Senere på samme bane løp Jakob Ingebrigtsen 1500 meter. 19-åringen vant løpet, men var langt unna sine beste tider – akkurat som Warholm.

