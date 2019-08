Sint Gjert måtte bremse Jakob på trening: – En nevrotisk type

HAMAR (VG) Jakob Ingebrigtsen (18) lekte seg til nytt NM-gull på 1500 meter. Men pappa og trener Gjert Ingebrigtsen (53) måtte bremse ham på trening tidligere i sommer for å berge VM-formen.

– Det var et meget godt NM-løp, og det er det raskeste jeg har løpt «solo, sier Jakob til pressen etter sitt tredje NM-gull på 1500-meter.

3.36,33 var ny mesterskapsrekord, ingen har noen gang løpt under 3.40 i et NM. Jakobs NM-gull på 1500-meter var suverent og han viste at formen virkelig er vedlikeholdt, men erkjenner at Kongepokalen ikke blir hans - i år heller.

18-åringen sier også at han skal roe ned tempoet på trening for å «ødelegge» formen, for så å bygge opp en ny formtopp inn mot VM i Doha om åtte uker. Dermed ligger det an til at han «endelig» hører på sin trenerfar.

Nevrotisk type

Gjert bekrefter nemlig overfor VG at han fløy i flint da sønnene brøt «fartsgrensen». Og han medgir at det er Jakob som har en tendens til å tråkke til litt vel hardt.

– De vil gjerne løpe fort, men jeg har satt et betydelig krav om at det ikke skal gå for fort på trening i månedene juni og juli, sier Gjert Ingebrigtsen.

– Har du vært ute med kjeften?

– Ja, og jævlig også. Da skriker jeg, og blir sint. De må holde seg til de tidene de får i henhold til maksimal fart, svarer Gjert.

Jakob har ingen problemer med å bekrefte farens utsagn.

– Han kjefter på hver økt. Når man er bra, er det farlig å gå i fella og løpe for fort. Da er det bra å ha en nevrotisk type som Gjert på sidelinjen. Da tenker man seg ekstra om før man gir gass, sier Jakob.

VM er på overtid av overtiden i friidrettsfolkets konkurransesesong. Og helt nødvendig av klimatiske årsaker i golfstaten Qatar. Men en tøff utfordring for Jakob Ingebrigtsen. Og brødrene Filip (26), og Henrik (28).

– Hvem bryter fartsgrensen mest?

– Det er Jakob dét. Men også Filip. De er litt vel hissige på grøten. Men nå i oppbyggingen til VM har de vært veldig disiplinerte. De skjønner det. Ikke før i slutten av august får de begynne å gasse på igjen, sier Gjert Ingebrigtsen.

Jakob og Filips vågale VM-plan Fredag 27. september: Forsøk på 5000 meter

Mandag 30. september: Finale på 5000 meter

Torsdag 3. oktober: Forsøk på 1500 meter

Fredag 4. oktober: Semifinale på 1500 meter

Søndag 6. oktober: Finale på 1500 meter. Vis mer

Alene på kontoret

Jakob Ingebrigtsen – den store stjernen under fjorårets EM i Berlin med gull både på 1500- og 5000 meter – strever med det han kaller for «vintertrening» i sommervarmen. Han opplever treningshverdagen som kjedelig. Det går rett og slett for sakte på trening i den opprinnelige fartsmåneden august.

– Det er som å være alene på kontoret midt i sommerferien, sier Jakob Ingebrigtsen.

Ifølge Gjert Ingebrigtsen er meningen med treningene for tiden å bygge et enda mer solid fundament. Han kaller det ren vintertrening.

– Det er store volumer og masse intervalltrening. Det er en mental og fysisk omstilling, og det gjør vi for å putte penger i banken, for å ha et godt nok grunnlag når vi kommer til VM, sier Gjert Ingebrigtsen.

