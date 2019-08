MÅTTE GRIPE INNE: Gjert Ingebrigtsen sammen med sønnen Jakob på NM i friidrett i 2017. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Sint Gjert måtte bremse Jakob på trening

HAMAR (VG) Jakob Ingebrigtsen (18) lekte seg til nytt NM-gull på 1500 meter. Men pappa og trener Gjert Ingebrigtsen (53) måtte bremse ham på trening tidligere i sommer for å berge VM-formen.

3.36,33 var ny mesterskapsrekord, ingen har noen gang løpt under 3.40 i et NM. Jakobs NM-gull på 1500-meter var suverent og han viste at formen virkelig er vedlikeholdt.

– Det må jeg si meg meget, meget fornøyd med. Det lover godt, men nå skal vi prøve å ødelegge formen litt, løpe litt tregere på trening, for så å toppe formen mot Diamond League-finalen og VM, sier Jakob til NRK, som lå alene hele sisterunden.

Dermed ligger det an til at han «endelig» hører på sin trenerfar.

Gjert bekrefter nemlig overfor VG at han fløy i flint da sønnene brøt «fartsgrensen». Og han medgir at det er Jakob som har en tendens til å tråkke til litt vel hardt.

– De vil gjerne løpe fort, men jeg har satt et betydelig krav om at det ikke skal gå for fort på trening i månedene juni og juli, sier Gjert Ingebrigtsen.

– Har du vært ute med kjeften?

– Ja, og jævlig også. Da skriker jeg, og blir sint. De må holde seg til de tidene de får i henhold til maksimal fart, svarer Gjert.

– Hvem bryter fartsgrensen mest?

– Det er Jakob dét. Men også Filip. De er litt vel hissige på grøten. Men nå i oppbyggingen til VM har de vært veldig disiplinerte. De skjønner det. Ikke før i slutten av august får de begynne å gasse på igjen, sier Gjert Ingebrigtsen.

Det er åtte uker til verdensmesterskapet i Doha (27. september til 6. oktober). Det er på overtid av overtiden i friidrettsfolkets konkurransesesong. Og helt nødvendig av klimatiske årsaker i golfstaten Qatar. Men en tøff utfordring for Jakob Ingebrigtsen. Og brødrene Filip (26), og Henrik (28).

Jakob og Filips vågale VM-plan Fredag 27. september: Forsøk på 5000 meter

Mandag 30. september: Finale på 5000 meter

Torsdag 3. oktober: Forsøk på 1500 meter

Fredag 4. oktober: Semifinale på 1500 meter

Søndag 6. oktober: Finale på 1500 meter. Vis mer

Jakob Ingebrigtsen – den store stjernen under fjorårets EM i Berlin med gull både på 1500- og 5000 meter – strever med det han kaller for «vintertrening» i sommervarmen. Han opplever treningshverdagen som kjedelig. Det går rett og slett for sakte på trening i den opprinnelige fartsmåneden august.

– Det er som å være alene på kontoret midt i sommerferien, sier Jakob Ingebrigtsen.

Ifølge Gjert Ingebrigtsen er meningen med treningene for tiden å bygge et enda mer solid fundament. Han kaller det ren vintertrening.

– Det er store volumer og masse intervalltrening. Det er en mental og fysisk omstilling, og det gjør vi for å putte penger i banken, for å ha et godt nok grunnlag når vi kommer til VM, sier Gjert Ingebrigtsen.

Publisert: 03.08.19 kl. 18:33