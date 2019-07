DOBLER: Jakob Ingebrigtsen løper to distanser i VM. Det roses av ekspertene. Foto: TT NEWS AGENCY / X02350

Ekspertene hyller Jakob Ingebrigtsens VM-grep: – Meget klokt

Jakob Ingebrigtsen (18) bekrefter at han går for medalje på både 1500 meter og 5000 meter i VM i Qatar til høsten. NRK-ekspert Vebjørn Rodal mener han kan klare det.

Jakob Ingebrigtsen bekrefter til Stavanger Aftenblad at han vil løpe begge distansene VM – slik Team Ingebrigtsen først varslet til VG etter jubelhelgen i London.

– Det er krevende å doble distanse. Den eneste gode grunnen for å gjøre det i et mesterskap er at du er medaljekandidat på begge. Det er Jakob, sier NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

Også Filip Ingebrigtsen har planer om å løpe begge øvelsene.

Det kan bli et heftig program for de to brødrene om de går helt til finale på begge distanser, noe de er forventet å gjøre:

Fredag 27. september: Forsøk på 5000 meter

Mandag 30. september: Finale på 5000 meter

Torsdag 3. oktober: Forsøk på 1500 meter

Fredag 4. oktober: Semifinale på 1500 meter

Søndag 6. oktober: Finale på 1500 meter.

Det kan dermed ende i fem løp på ni dager.

– Det er krevende å skulle prestere på topp i det femte løpet, men er det en som kan takle det, så er det Jakob. Han har vist tidligere at han takler mange løp på kort tid, sier NRK-kommentator Jann Post, og viser til at Ingebrigtsen tok medalje på begge distanser i både EM i fjor, og junior-VM i 2018. I EM i fjor, hvor det ble to gull, kom riktignok 1500 meteren før 5000 meter.

Rodal mener det faktum at det er to «hviledager» mellom finalen på 5000 meter, og forsøket på 1500 meter, gjør alt lettere.

– Tidsskjemaet er veldig godt tilpasset. En løper av hans kaliber bør ikke ha noe problemer med å restituere på de to dagene. Med så mange dager mellom, så tror jeg de har vurdert meget klokt, sier Rodal.

Far og trener Gjert Ingebrigtsen er optimistisk for sønnene.

– Med sine avslutningsegenskaper på 1500 meter så er de helt klart med i kampen om medaljer på 5000 meter, definitivt, sa Gjert til VG i helgen.

I helgen snappet Jakob Ingebrigtsen den norske rekorden på 5000 meter fra Marius Bakken. Den tidligere langdistanseløperen mener dobling i VM er perfekt for unggutten.

– Han har vist tidligere at han har en eksepsjonell evne til å tåle mange løp på kort tid. Jeg synes dette er spennende og offensivt satset, sier Bakken.

I nyere tid er det flere løpere som har klart å ta to medaljer på distansene i mesterskap. Marokkanske Hicham El Guerrouj tok gull på både 1500 meter og 5000 meter i OL i 2004. I VM i 2003 tok han gull og sølv. Også amerikanske Bernard Lagat tok gull på begge distanser i VM i 2007.

Ekspertene mener at Jakob Ingebrigtsen også kan klare det samme. Vebjørn Rodal sier «det finnes en mulighet for det», og får støtte av Jann Post, NRK-kollega.

– Han er god nok til det. Det nivået han har vist er medaljekvalitet, sier Post, før han slenger inn en liten advarsel.

– Men det er ikke noen garanti for at det blir medalje. Det er ikke bare å gå ut døren, og snøre på seg skoene, og ta medalje i et VM. Men utgangspunktet nå er veldig bra.

PS! Også eldstebror Henrik Ingebrigtsen viste god form ved å sette pers på 5000 meter i helgen.