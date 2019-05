FAR OG SØNN: Gjert Ingebrigtsen og Filip snakker sammen etter sesongens første løp i Fana. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Gjert om Ingebrigtsen-styrkeforholdet: – Filip er et hestehode foran Jakob

FANA (VG) Forventningene til Jakob Ingebrigtsen (18) er skyhøye foran ny sesong, men trener og pappa Gjert (53) mener Filip (26) fortsatt er den sterkeste.

– Filip er definitivt den beste. Han er et hestehode foran Jakob, sier Gjert til VG.

Mens Jakob stakk av med to EM-gull i fjor, det ene foran storebror Henrik (28), måtte Filip dra skuffet og skadet hjem fra mesterskapet.

Før sesongen virker flere å legge det største presset på Jakob etter et eventyrlig 2018.

– Det er et voldsomt hysteri, men han tar det med det knusende ro. Vi blir ikke påvirket i det hele tatt, sier Gjert.

Han sa på tampen av sist sesong at Filip var den sprekeste av sønnene. Det står trenerprofilen ved etter at en ny oppkjøring er unnagjort.

Mener Filip har fått revansje

Team Ingebrigtsen møtte opp med litt trøbbel til sesongstarten.

Jakob kunne ikke løpe grunnet virus, og det er usikkert når han er tilbake. Henrik har hatt trøbbel med hoften siden 28. februar, mens Filip har slitt med pusten grunnet astma etter treningsleir i USA.

Filip har brukt EM-nedturen, som kom som en følge av et fall i 1500 meter-semifinalen, brukt som motivasjon i treningen i tiden etter. Treneren mener 26-åringen nå har lagt dette bak seg.

– Han fikk revansje for det i under EM i terreng. Han fikk vist hvor han hører hjemme, sier Gjert.

Der vant Filip seniorgull og Jakob U20-gull.

Jakter Europa-rekord

Nå er målet Europa-rekord på 1500 meter for Filip. Den tilhører foreløpig den engelske legenden Mo Farah, som løp på 3.28,81 i 2013.

– Europa-rekorden er et naturlig mål for å sikte mot for Filip. Vi får se hvor realistisk det er. Men han føler det er realistisk. Så får vi se utover i sesongen, sier Gjert.

Filips rekord på 1500 meter er 3:30,01 fra Monaco i fjor. Hicham El Guerrouj har verdensrekorden på 3.26,00.

– Det er et mål om å springe fortere hvert år og sette pers. Det er en skuffende sesong om jeg ikke perser. Men det begynner å gå så fort at det er begrensede muligheter og felt der det er reell sjanse for å springe fort.

Det sier Filip til VG, etter at han ble spurtslått av tsjekkiske Filip Sasinek. Sluttiden til Sandnes-gutten ble 3.42,00:

Gjevt selskap

Kun 11 utøvere har løpt 1500 meter under 3.30,00. Med ny pers vil Filip bli en del av gjevt selskap.

– Det er absolutt planen, sier Filip om 3.30,00.

I sesongens første løp mener Gjert at sønnen var litt bak skjema.

– Jeg hadde forventet at Filip skulle løpe litt raskere, men han er litt seig med mye trening i kroppen. Vi må lette opp litt. Det kommer.

Etter planen skal Ingebrigtsen-brødrene løpe i Oordegem i Belgia lørdag (800 meter), deretter i Stockholm den 30. mai. Så følger Roma 7. mai og Bislett Games én uke senere.

VM går i Doha i månedsskiftet september/oktober.

Publisert: 24.05.19 kl. 08:13