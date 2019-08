LANGT BAK: Henrik Ingebrigtsen endte på 12 . plass i Diamond League-finalen på 5000 meter i Zürich torsdag. Bildet er fra Trond Mohn Games i Bergen i mai. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Henrik Ingebrigtsen: - Kroppen dårligere enn jeg hadde håpet

Henrik Ingebrigtsen (28) hadde svakest tid av alle 15 i feltet da startskuddet gikk for 5000-meteren i Diamond League-finalen i Zürich - og var hele 15 sekunder bak sin personlige rekord da han løp inn til 12. plass.

Nå nettopp







– Kroppen og dagsformen var dårligere enn jeg hadde håpet, sier Henrik Ingebrigtsen i et intervju med NRK etter løpet.

Tiden hans ble 13.30,78.

Han mener det er «større mulighet» for at han stiller til start i VM i Doha nå - etter målpassering - enn det var før startskuddet gikk.

– Kroppen tåler å løpe 5000 meter. Innerst inne vet jeg at jeg er i samme form som da jeg løp på 13.15. Men kroppen må spille på lag. Jeg følte ikke at jeg hadde en super dag. Det gikk litt dårligere enn jeg hadde håpet. Men mer kunne jeg ikke gjøre, sier Henrik Ingebrigtsen.

Henrik Ingebrigtsen satte norsk rekord på 3000 meter på Bislett 13. juni og senket sin personlige rekord til 13.15,38 på 5000 meter i belgiske Heusden 20. juli. Eldstemann av de tre løpende brødrene i Team Ingebrigtsen har imidlertid lenge slitt med skader, også gjennom denne sesongen.

I et intervju med NRK foran VM-testen i Zürich røpet han at han hadde tapet opp hoften og musklene på baksiden av låret. Han understreket at han med tanke på sin i denne sammenhengen dårlige personlige rekord kunne løpe uten press, men også at han håpet å være i like god form som da han satte den for en drøy måned siden.

les også Henrik Ingebrigtsen usikker på VM-start: – Akkurat nå har jeg mer enn nok med meg selv

Målet hans var å komme i mål på det offisielle OL-kravet 13.13, 50. Årets VM-kvalifiseringskrav er 13,22,50.

Henrik Ingebrigtsen ble liggende bak i feltet fra start, som var utstyrt med to fartholdere. Da lå han omtrent på skjema for den norske rekorden til Jakob Ingebrigtsen (18), som lillebroren satte med 13.02,03 i London i slutten av juli.

Han «mistet» feltet halvveis. Ved passering 3000 meter lå han tre sekunder bak Jakob Ingebrigstens rekordtid. Da det gjenstod 800 meter var det klart at han ikke ville klare å tøtsje den, og heller ikke tukte sin personlige rekord.

Ps! Etter planen skal Filip, Jakob og Henrik Ingebrigtsen alle løpe 5000 meter i VM i Doha, der innledende heat på distansen går åpningsdagen 27. september.

Publisert: 29.08.19 kl. 21:46







Mer om