TIL BISLETT: Amalie Iuel(t.v) og Isabelle Pedersen skal i aksjon i «ny» øvelse under Bislett Games. Foto: Begge foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Ser frem til uvanlig hekkeduell: – Ufattelig spennende

Årets utgave av Bislett Games blir av det spesielle slaget. Duellen mellom Amalie Iuel (26) og Isabelle Pedersen (28) om å bli den «nye» hekkedronningen, er sjelden.

Som kjent vil Bislett Games, i år kalt «Impossible Games», i juni gå uten publikum og med svært strenge regler for å holde seg innenfor smittervern-reglementet.

Samtidig testes nye distanser. 200 meter hekk byr på en interessant prøve.

Amalie Iuel (vanligvis 400 meter hekk) møter Isabelle Pedersen (100 meter hekk) «på midten».

– Jeg ser frem til duellen med Isabelle. Det blir skikkelig gøy. Jeg har hverken trent på, eller løpt 200m hekk i konkurranse, så det blir ufattelig spennende, skriver Iuel i en e-post til VG.

Isabelle Pedersen gleder seg også til testen.

– Det at vi møtes på midten er det spennende. For min egen del er det mange år siden jeg har løp distansen, men jeg elsket den når jeg vokset opp som ung idrettsutøver i Bergen, følger 28-åringen opp.

For tiden bor hun, og trener, i USA:

Positive

– Treningen går bra. Det er selvsagt annerledes enn hva jeg ville gjort om det var et «normalt» år, men jeg våkner opp hver dag og gjør det beste jeg kan ut av situasjonen. All trening som skjer i år er «money in the bank» for neste års sesong, skriver Pedersen.

Begge er veldig glade for at Bislett Games har fått til en løsning, slik at det blir konkurranser.

Endelig har de noe å se frem mot i en krevende hverdag.

Underveis vil de løpe med to tomme baner mellom dem.

– Jeg føler meg svært privilegert som får muligheten til å delta på dette stevnet. Motivasjonen har heldigvis ikke blitt svekket, tross situasjonen. Men jeg håper det går over snart, og at vi kan vende tilbake til hverdagen så fort som mulig, avslutter Iuel.

De andre norske stjernene, med brødrene Ingebrigtsen, Karsten Warholm og Karoline Bjerkeli Grøvdal i spissen, vil også stå på startstreken 11. juni.

Publisert: 27.04.20 kl. 10:18

