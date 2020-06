BISLETT-KLARE: Karsten Warholm og Amalie Iuel under det tradisjonelle jordbærpartyet, kvelden før Bislett Games. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Slik skal Warholm slå rekorden på Bislett

ANALYSE: Karsten Warholm (24) sa ja til «verdensrekordforsøk» på 300 meter hekk for at Bislett Games skulle overleve som stevne gjennom corona-krisen. Han sa nei til normaldistansen 400 meter hekk fordi det ville innebære for stor risiko.

Dette er hovedpremissene for at Norges dobbelte verdensmester stiller som trekkplaster for Bisletts Diamond League-substitutt «Impossible Games» torsdag kveld klokken 20.43.

Mens syv planlagte foregående stevner – og Paris i etterkant i friidrettens mest attraktive stevneserie er utsatt (syv til ubestemt tid) – satser Bislett Games på en nødløsning og redningsplanke. I henhold til gjeldende smittevernregler og dermed foran tomme tribuner skal Amalie Iuel møte danske Sara Slott Petersen og sveitsiske Lea Sprunger på 300 meter hekk, Isabelle Pedersen skal vise hva hun er god for på 200 meter hekk mot landsmann Line Kloster og finske Annimari Korte og Nooralotta Neziri.

Karoline Bjerkeli Grøvdal i et sololøp forsøke å slette Grete Waitz’ 41 år gamle norske rekord på 3000 meter.

Og superpopulære Team Ingebrigtsen - Jakob, Filip og Henrik - skal løpe 1000 meter (bare Filip) og en slags virtuell landskamp mot VM-gullvinner Timothy Cheruiyots Kenya på 2000 meter.

Karsten Warholm står imidlertid frem som «main attraction».

Den lokker med verdensrekord – eller rettere sagt bestenotering i verden – på ukurante 300 meter hekk utendørs. «Verdensrekorden» innehas av Chris Rawlinson (47). Briten satte den i Sheffield 30. juni for 18 år siden, med tiden 34,48 sekunder. Karsten Warholm har løpt øvelsen ganske mye fortere innendørs, og han har ikke minst løpt 400 meter hekk på 46,92 sekunder. Det gjorde han 30. august i fjor, under Diamond League-finalen i Zürich.

Det er verdens nest raskeste tid på øvelsen.

Amerikaneren Kevin Young innehar verdensrekorden på 46,78, satt under OL i Barcelona 1992. Ifølge statistikere har Karsten Warholm siden 2014 i snitt hvert år forbedret sin beste tid med 2,3 prosentpoeng. Teoretisk vil han kunne «ende» på 46,56 sekunder – det vil si en verdensrekord som er 22/100 raskere enn den som har stått i 28 år.

På spørsmål om han vil kommentere dette, svarer trener Leif Olav Alnes på sedvanlig vis at han ikke vil forskuttere noe som helst.

Karsten Warholm sa dette om bastarden 300 meter hekk i stedet for normaldistansen 400 meter hekk da stuntet ble lansert under en pressekonferanse på Bislett for halvannen måned siden:

«En 400 meter hekk-rekord ville vært nesten umulig å ta her. Den er satt i toppform, midt i sesongen og med stappfull tribune – alle de tingene som gjør en live-konkurranse til en live-konkurranse. Vi må tenke annerledes, og jeg synes alternative distanser og alternative tanker passer veldig godt til et sånt konsept som dette. Det er en ukurant distanse man ellers ikke får muligheten til å springe. Jeg synes det er en morsom utfordring og det er veldig mange som har løpt den distansen før, så det er absolutt ikke bankers at den skal sitte. Jeg får bare slå til og håpe jeg er i god nok form den 11. juni.»

Vanligvis trenger han seks uker spisset trening for å komme i best mulig konkurranseform. Etter en lengre periode med det som kan kalles grunntrening, og med OL og EM avlyst, er det ikke grunn til å tro at Karsten Warholm vil være i OL-form nå.

Super toppform er gjerne lik høy skaderisiko. Det vil han unngå i uvisse tider som dette.

Men det er god grunn til å tro at han vil være i stand til å slette Rawlinsons hekke-rekordtid fra 2002, fordi han allerede i februar 2018 i Finland løp 22/100 raskere. Under «Trond Mohn Games» utendørs i Bergen i august 2018, rett etter EM-triumfen over hekkene i Berlin, satte han norsk rekord på 300 meter flatt (uten hekker) med 32,69.

Det som taler imot er uvante omgivelser. Han er vant til å løpe foran et stort publikum, med konkurrenter som puster ham i nakken og tidvis ligger foran ham i tilstøtende baner. Nå skal han løpe med ett sett hekker på banedekket. Sine egne.

Antallet vil være syv, ikke 10. Han skal «gønne på» i 75 prosent av distansen han vanligvis tilbakelegger. Det er «lettere» enn å gjøre det ytterligere 100 meter. Men det betyr uvant «telling» med hensyn til antall steg. Han vil møte den første hekken på første langside, ikke i startsvingen som på 400 meter hekk.

Karsten Warholm viste frem sin lekkerbisken av en veteranbil i fjor høst, med registreringsnummeret «400 hekk»:

For å kompensere for tap av press fra konkurrenter og å sikre pes på i finishen, kunne en hare eller to – løpende «flatt» (uten hekker) i nærmeste bane – være et knep.

Antagelig blir ikke det noe av.

En bil eller motorsykkel som markerer påkrevd fart foran Warholm, slik det ble gjort da Eliud Kipchoge satte verdensrekord på maraton i Wien, er et annet teoretisk trekkmiddel. Det samme er mer realistiske løpende lys i listen ut mot indre bane – som Karoline Bjerkeli Grøvdal vil benytte seg av under sitt rekordforsøk.

Begge deler er imidlertid sannsynligvis mer til heft enn nytte.

Det blir ene og alene Karsten Warholm mot klokken.

Publisert: 11.06.20 kl. 06:48

