TO AV TRE: Filip (t.v.) og Jakob (t.h) er kvalifisert for OL om syv måneder. Eldstemann Henrik er foreløpig ikke inne på sikker plass på 5000 meter. Slik programmet ser ut nå, vil det ikke la seg gjøre å løpe 1500 og 5000 meter i Tokyo. Foto: Håkon Mosvold Larsen

OL-kravene skjerpet: Henrik Ingebrigtsen må løpe fortere før Tokyo

TOPPIDRETTSSENTERET (VG) Henrik Ingebrigtsen (28) er blant flere norske deltagere i friidretts-VM i høst som siste sesong ikke har gode nok resultater for å innfri de nye og strengere kravene til OL-deltagelse i Tokyo.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg er innstilt på at om jeg skal til OL, må jeg klare kravet, bekrefter han overfor VG under friidrettsforbundets mediedager i Olympiatoppens hovedkvarter i Oslo denne uken.

Kvalifiseringskravene er blitt mer innviklet etter at World Athletics (tidligere Det internasjonale friidrettsforbundet) inkluderte sin verdensranking som betingelse.

– Nå er det rankingen og et mye strengere A-krav. På rankingen er jeg kvalifisert, og vel så det. På tid er jeg relativt nær. Jeg er høyt oppe (på rankingen) med EM-sølvmedaljen i fjor og finaleplass i VM i år. Men jeg vet ikke. Jeg stoler ikke på at jeg kvalifiserer meg uten å klare (tids) kravet, understreker Henrik Ingebrigtsen.

Brødrene Filip, Jakob og Henrik ble historiske da de kvalifiserte seg for finalen på 5000 meter i friidretts-VM. Jakob kastet seg over målstreken til 5. plass på 13.02,93, Filip (pers 13.11,75) brøt på grunn av «sting» i magen og Henrik kom nest sist av dem som fullførte på 13.36,25.

Kvalifiseringskravet på distansen til verdensmesterskapet i Doha var 13.22,50. Henrik Ingebrigtsen tok det ved å sette personlig rekord med 13.15,38 i Belgia 20. juli.

Tiden holder ikke når det gjelder deltagelse i Tokyo-OL 24. juli til 9. august.

World Athletics vedtatte OL-krav er 13.13,50. Filip Ingebrigtsens personlige rekord er 13.11,75, Jakob Ingebrigtsen har 13.02,03. Begge satt i 2019-sesongen.

– Løper jeg på 13.15 en gang til, er jeg med. Jeg følte at jeg ikke fikk ut alt i dét løpet. Jeg trenger bare et løp til for å få det ut, sier Henrik Ingebrigtsen med tanke på å innfri det «samlede» OL-kravet.

Henrik Ingebrigtsen personlige rekord på 1500 meter er 3.31,46, satt i Monaco for fem år siden. Siste sesong var skadeplagede Henrik Ingebrigtsens beste tid på mellomdistansen 3.40,23. OL-kravet på distansen er 3.35. Til VM i høst var det 3.36, likt med kravet til 2016-OL i Rio de Janeiro.

Isabelle Pedersen, Hedda Hynne, Martin Roe, Lene Retzius ... Hedda Hynne (800 m), Lene Retzius (stav) og Beatrice Nedberge Llano (slegge) deltok alle i VM. Hynne må imidlertid senke sin personlige rekord fra 2017 med 37/100 for å innfri OL-kravet 1.59,50. Siste sesong var hennes beste tid 2.00,53 – VM-kravet var 2.00,60. OL-kravet 2016 var 2.01,00. Korthekkløper Isabelle Pedersens 2019-tid er ikke god nok for OL-deltagelse. Hun satte norsk rekord med 12,72 i London for halvannet år siden, men hennes beste tid var bare 13,08 fra Bislett 13. juni i år – før hun avbrøt sesongen, selv om hun ville ha blitt tatt ut til VM på «gamle» meritter. VM-kravet var 12,98 sekunder, OL-kravet er skjerpet til 12,84 sekunder. Til OL 2106 var det 13,00, altså hele 16/100 saktere. I stav er OL-kravet skjerpet betraktelig. VM-kravet for kvinner var 4,56 meter, mens Retzius likevel kom med etter å ha satt personlig rekord med 4,51 meter under lag-EM i Sandnes i august. For å bli tatt ut til OL neste år må hun i henhold til formelt meterkrav ha gått over 4,70. Beatrice Nedberge Llano satte personlig rekord med 71,43 meter sist sesong. VM-kravet var det samme som OL-kravet 2016: 71 meter. Nå er OL-kravet økt med halvannen meter, til 72,50 meter. 10-kjemper Martin Roe ble disket på 400 meter i Doha-VM, men fullførte konkurransen med en skade. Hans norske rekord fra 2018 er 8228 poeng. Siste sesong oppnådde han 8037 poeng i en konkurranse i Spania. VM-kravet var 8200 poeng, OL-kravet 2020 er høynet til 8350 poeng – mot OL-kravet 2016: 8100 poeng.

På spørsmål om han fortsatt er en 1500-meterløper, svarer han at han liker å se på seg selv som det. Men at han for øyeblikket «egentlig» ikke er det, og at han «foreløpig» er en 3000- og 5000-meterløper.

Stort sett er alle kravene til OL-deltagelse i friidrett skjerpet sammenlignet med VM-kravene i år og OL-kravene for drøyt tre år siden. Det innebærer at to mannlige utøvere og tre kvinnelige norske utøvere som ble tatt ut til friidretts-VM i Doha i september, ikke ville blitt tatt ut til OL 2020 – om uttaket var nå.

Svenske Aftonbladet beskriver kvalifiseringskravene til friidrett i Tokyo-OL som et sjokk: «Chockhöjts».

Ingar Kiplesund (23) satte norsk rekord i lengde med 8,10 meter en måned før VM, der kravet til deltagelse var 8,17 meter. Kiplesund fikk «invitasjon» til å hoppe i Doha rett før mesterskapet startet, men takket nei. Nå har World Athletics hevet OL-kravet til 8,22 meter. Til OL 2016 var det 8,15 meter.

Trønderen sier til VG at det skjerpede kravet ikke er avskrekkende og mener han vil hoppe langt nok til å få tildelt OL-billett. Han tillegger at han skulle like å høre begrunnelsen, fordi nivået ikke er blitt høyere (snarere tvert imot) «etter at folk sluttet å dope seg».

Sigrid Borge var med 62,20 meter fra 9. mars kvalifisert og ble tatt ut til VM, der kravet til deltagelse var 61,50 meter. Men to leddbåndskader i høyre albue stoppet henne fra å kaste spydet i Doha. Hun ble operert fredag 13. september. Hennes personlige rekord er 63,28 fra 17. juni 2017.

OL-kravet 2020 er jekket opp atskillig fra VM – og forrige OL i Rio de Janeiro (62 meter) – til 64 meter. I Doha-VM vant Kelsey-Lee Barber fra New Zealand gullmedaljen med 66,56 meter i siste kast.

– Planen min er å ta kravet med en gang. Jeg liker det de har gjort. Det betyr at ikke hvem som helst med ett tilfeldig kast kan kvalifisere seg, sier Sigrid Borge med tanke på totalkravet.

Publisert: 13.12.19 kl. 18:01 Oppdatert: 13.12.19 kl. 18:24

Mer om