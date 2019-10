TIL KONTROLL: Trener Leif Olav Alnes og Amalie Iuel på vei ut av utøverhotellet i formiddag. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Iuel må dopingtestes før kveldens konkurranse

DOHA (VG) Amalie Iuel (25) måtte bruke tid og krefter på en dopingkontroll samme dag som hun løper VM-semifinale i Doha.

For mindre enn 10 minutter siden







Grunnen er at hun ikke ble dopingtestet etter at hun satte norsk rekord på 400 meter hekk tirsdag, og regel sier at utøveren må dopingtestes innen 24 timer hvis rekorden skal godkjennes.

Det var NRK som første meldte om saken.

– Hun er borte for å ordne det nå på formiddagen, sier toppidrettssjef Erlend Slokvik til VG.

Han fastslår at det ikke er noen form for dramatikk.

– De fikk ikke gjort det i går, for kontoret stenger klokken 20.00, så da måtte det gjøres i dag, tillegger han.

– Vi registrerer at noen medier spekulerer i at Amalie Iuel kan miste norgesrekorden hun satte på 400 meter hekk i går, og at det desperat jaktes etter en dopingkontroll. Det er overhodet ikke tilfelle. Amalie skulle i henhold til regelverket gjennomføre dette innen 24 timer etter løpet og det er en situasjin vi har hatt full kontroll på hele veien, sier NFIFs lege Ove Talsnes.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 02.10.19 kl. 12:32







Mer om