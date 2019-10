KRITISK: Jenny Simpson sparte ikke på kruttet da hun snakket med pressen etter de innledende heatene på 1500 meter for kvinner. Her er hun avbildet etter semifinalen. Foto: LUCY NICHOLSON

Amerikansk stjernekrangel om dopingutestengt trener

Tidligere verdensmester på 1500 meter Jenny Simpson hamrer løs på utøvere og landsmenn som har hatt dopingutestengte Alberto Salazar som trener, og utelukker ikke at de jukser.

Det amerikanske antidopingbyrået (USADA) meldte tirsdag at stjernetreneren Alberto Salazar (61) utestenges fra idretten i fire år.

Letsrun.com skriver at Simpson ladet opp til konkurranse sammen med Craig Engels med en felles frokost onsdag. Litt senere havnet de to amerikanske utøverne i en verbal duell. Engels er en del av Salazars «Nike Oregon Project» (NOP).

Simpson ble verdensmester i 2011, og har i tillegg til VM-sølv og en OL-bronse på distansen, hun vant sitt heat på 1500 meter i Doha onsdag og løper finale lørdag.

– Jeg skal ikke være dommer og jury over hvem som jukser, men om du er tett tilknyttet med noen som soner en fire års utestengelse, og noen peker på deg og sier: Kanskje du jukser, da syns jeg ikke synd på deg, sier Simpson skriver Letsrun.com og legger til:

– Kanskje du jukser.

Svenske Expressen har også snakket med de to kamphanene i Doha.

HEI SVEIS: Craig Engels etter forsøket på 1500 meter torsdag. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL

Engels ble nummer fem i sitt heat torsdag, og er kvalifisert for semifinalen fredag kveld, der løper amerikaneren i samme heat som Filip Ingebrigtsen. Han svarer landskvinnen.

– Vi hadde den mest hverdagslige praten. Og plutselig så tråkker hun på alle. Jeg tenkte: Jesus Christ, Jenny! Hva har du imot meg og Jessica Hull? Hun og Donovan Brazier ble akkurat med i NOP. Jenny er er bare brutal, sier Engels til letsrun.com og fortsetter:

– Jo, flere hun sier er skitne, så er det som om du sier at de ikke er kapable til å løpe som du gjør, fordi du er ren? Når hun står foran kamera, så setter hun seg selv på en pidestall og alt det. Jeg elsker Jenny som person, hun er en flott rollemodell, men hun må roe seg ned foran kamera.

NOP-løper Donovan Brazier (22) vant 800-meteren i VM, under veiledning av treneren Pete Julian og ikke Salazar.

SUKSESS: Alberto Salazar (midten) feirer Galen Rupps (t.v.) sølvmedalje og Mo Farahs gullmedalje på 10 000 meter under OL i London i 2012. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Nyheten om at suksesstreneren Alberto Salazar utestenges fra idretten i fire år kom få døgn etter at en av hans utøvere, Sifan Hassan, løp inn til suverent VM-gull på 10 000 meter. Kort tid etterpå meddelte også Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) at akkrediteringen til Salazar under Doha-mesterskapet var inndratt.

Engels støtter treneren under anken.

– Jeg stoler på Alberto. Selvfølgelig, sier Engels.

Ifølge USADA-dommen skal Salazar ha handlet med testosteron og tuklet med dopingkontrollprosesser og infusjoner av L-karnitin, et naturlig forekommende stoff som konverterer fett til energi. Han har selv varslet at han kommer til å anke.

Salazar har gjennom NOP trent USAs maratonstjerne Galen Rupp og den britiske kjempesuksessen Mo Farah (involvert mellom 2011 og 2017).

les også Dopingsaken mot stjernetreneren: Den ultimate prestisje-krise

Trente gullvinner

Søndag løper Simpson finale mot Alberto Salazar-eleven Sifan Hassan – allerede gullvinner på 10 000 meter og en het kandidat til å lykkes på 1500 meter.

«Jeg vil understreke at etterforskningen omfatter perioden før jeg ble en del av Oregon-prosjektet og derfor ikke meg. Jeg var klar over de pågående undersøkelsene da jeg ble en del av laget og har alltid hatt ren samvittighet, ettersom at vi blir overvåket av USADA og Verdens antidopingbyrå (WADA)», skriver Hassan i en pressemeling.

les også Stjernetrener dopingutestengt i fire år

Gjert Ingebrigtsen, far og trener til Norges 1500 meter-håp Jakob og Filip Ingebrigtsen, sa dette til pressen tidligere i uken:

– Vi kjente jo til denne saken tidligere gjennom media, men vi visste ikke at det var på trappene nå. Det er en ekstremt tøff dom. Det som vi stusser over er at en trener kan bli utestengt over så lang tid, uten at det er noen utøvere som har blitt tatt. Jeg skjønner ikke hvordan det er mulig.

Publisert: 04.10.19 kl. 13:32







