GULL: Karsten Warholm kunne glise etter å ha knust konkurrentene på 400 meter hekk onsdag.

Over en million så den norske medaljefesten

Gullet til Karsten Warholm og medaljene til Narve Gilje Nordås og Jakob Ingebrigtsen ble sett av over millionen.

Det bekrefter sportsredaktør i NRK Espen Olsen Langfeldt overfor VG.

– Vi peaket over millionen under begge finalene. Det er oppsiktsvekkende tall. Det var forventet at dette var noe som folk skulle være opptatt av, men det er fantastisk vi kommer over millionen, sier Langfeldt.

Det skjedde på en kveld hvor Jakob Ingebrigtsen tok sølv like foran Narve Gilje Nordås på 1500 meter. Josh Kerr fra Storbritannia tok gullet.

En halvtime seinere fikk altså mange med seg Karsten Warholm ta sitt tredje VM-gull.