FINALEGLIS: Karsten Warholm kan smile for nok en VM-finale.

Mener bildene som «beviser» Warholm-bom er misvisende: − Smålig

Vladimir Vukicevic (32) kaller den italienske protesten mot Karsten Warholms (27) semifinaleløp mandag for smålig, og mener bildene er misvisende.

Karsten Warholm tok seg overbevisende til finaleplass i VM i Budapest mandag kveld på tross av at han traff et av hindrene.

I ettertid ble det dramatikk da Italia la inn protest mot Warholm. De mente han hadde passert hekk nummer to på ureglementert vis, og mente nordmannen burde blitt disket.

Protesten ble avslått av juryen fordi den kom inn for sent.

– Jeg synes protesten fra italienerne er smålig, sier Vladimir Vukicevic til VG.

Den 11 ganger norgesmesteren på 110 meter hekk kan litt av hvert om å passere hekker på en korrekt måte.

En video som NRK har publisert viser tilsynelatende at Warholms venstre fot passerer på utsiden av hekken, ikke over den. Vukicevic mener bildene som ikke viser det fulle bildet.

– Vinkelen som kommer frem er misvisende. Om man ser vinkelen ovenfra eller forfra så ser man at han ikke bryter banen, sier mannen som vant NM fire år på rad.

Team Warholm mener beslutningen er riktig og fornuftig.

– Nå konsentrerer vi oss fullt og helt om finalen, som vi tror vil bli helt fantastisk, sier de i en felles uttalelse til VG.

BLE HEDRET: Vladimir Vukicevic ble hedret under NM i sommer. Han mener italienernes protest er «smålig».

– Han går over på riktig måte. Akkurat den ene vinkelen er veldig misvisende, sier Vukicevic.

Han får støtte av hekkeløper og treningssparrer.Amalie Iuel.

– Den protesten er bare tull. Han tjener åpenbart ikke noe på den hekkepasseringen, sier treningskameraten til Warholm.

– Protesten hadde ikke gått igjennom uansett. Regelverket sier at man skal være utenfor og under hekken, og det er han ikke. Italia har ingen god case.

Det er ikke alle enige i.

I Finland var friidrettsutøver Oskari Mörö klar på at bildene ikke ga rom for noe spekulasjon.

– Dessverre ser det ut som at Warholms fot går forbi hekken og ikke er tilstrekkelig høy, sa han til Yle.

– Om man følger regelboken, så ser det ut som at det finnes en årsak til en diskvalifisering. Warholms venstre fot er for langt nede da den passerer hekken supplerte den finske friidrettseksperten Mikael Ylöstalo med.

Warholm sa selv etter løpet at han kom litt for nære hekken. Vukicevic forklarer at nordmannen kommer i et enormt tempo i svingen.

– Warholm har så stor fart at han må holde seg helt på utsiden av banen. Han løper langt ut i svingen fordi han er så rask.

MENER WARHOLM BURDE BLITT DISKET: Oskari Mörö mener bildene var såpass klare at Karsten Warholm burde blitt disket.

I samme sekvens slo Warholm kneet inn i hekken. Iuel pratet med sunnmøringen om smellen i går.

– Jeg snakket med han om smellen i kneet og det var bare en liten trøkk. Så det går fint. Kjenner jeg Karsten rett så ville adrenalinet tatt over uansett, sier Iuel.

Vukicevic tror den lille feilen i semifinalen vil hjelpe Warholm inn mot finalen.

– Jeg har merket det selv. Det er greit å gjøre unna feilen. Jeg tror det virker skjerpende på han. Så sparer han det feilfrie løpet til finalen.