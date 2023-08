1 / 3 forrige neste fullskjerm

Febersyk Jakob Ingebrigtsen lett til 5000-finalen

BUDAPEST (VG) Jakob Ingebrigtsen (22) trosset feberen og gikk til finalen på 5000 meter. Narve Gilje Nordås (24) løp seg også inn i finalen.

Drøye to runder før slutt måtte Ingebrigtsen ta et kenguruhopp over australieren Stewart McSweyn. På sisteruden hadde han full kontroll på finaleplassen. Gilje Nordås var på offensiven, men berget finaleplassen så vidt med to hundredelers margin.

– Jeg telte feil. Jeg så rundt meg. 1–2–3–4–5–6–7, men jeg så ikke til høyre. Der kom (Paul) Chelimo. Så jeg slakket av. Heldigvis hadde jeg flaks, medgir han til NRK.

– Det fungerte akkurat. Greit nok. Det er alltid slitsom å løpe forsøk. Jeg føler meg ikke 100 prosent, sier Ingebrigtsen til NRK.

Han er usikker på formen foran finalen.

– Det gjenstår å se. Jeg er i veldig god form. Uten tvil, men så hjelper det ikke om kroppen ikke har lyst, sier han.

NRK stilte spørsmålet om styrkeforholdet mellom ham og Narve Gilje Nordås.

– Nå er jobben gjort. Jeg tror det blir spennende på søndag. Men vi har løpt langt allerede.

Jakob Ingebrigtsen avslørte til NRK at han har «litt» feber i forkant av forsøksheatet. Han er regjerende verdensmester på distansen han ikke har løpt tidligere i sesongen,

Etter at Jakob Ingebrigtsen onsdag løp inn til VM-sølv på 1500 meter, avslørte nordmannen at han hadde vært preget av sykdom i oppladningen.

Han er med andre ord fremdeles ikke 100 prosent.

– Så lenge hjertet holder så skal det går greit, mente Ingebrigtsen før løpet. Han forsøkte og spare på kreftene i 35 graders varme før løpet.

– Det går rimelig greit altså. Han er relatitv frisk, men han var ikke frisk nok til å vinne gullet i går. Det har ikke blitt verre til i dag og han har valgt å bestemme seg for å stille, sier landslagslege Ove Talsnes til statskanalen.

Narve Gilje Nordås har sett an deltagelsen på 5000 meter etter suksessen med VM-bronse på 1500 onsdag. Men han valgt altså å stille.

– Man reiser ikke hjem fra VM med den formen Narve har nå, sier treningspartner Per Svela til VG i Budapest.

– Jeg skal innrømme at kroppen kjennes litt utladet, sier Nordås selv.

Henrik Ingebrigtsen og Magnus Tuv Myhre løper i heat to på 5000 meter.

Finalen på 5000 meter går klokken 20.20 søndag.