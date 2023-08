STORE STJERNER: Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm har gitt norsk friidrett flere bragder de siste årene. Her foran årets Bislett Games med den svenske stavstjernen Armand Duplantis.

Atle Guttormsen med skarp kritikk av friidrettsforbundet – frykter for fremtiden

Stavtrener Atle Guttormsen er redd for fremtiden til norsk friidrett og tror suksessen de siste årene i stor grad skyldes tilfeldigheter. Sportssjef Erlend Slokvik mener derimot Norge er på rett vei.

Kortversjonen Stavtrener Atle Guttormsen uttrykker bekymring for den norske friidrettens fremtid, og hevder dens suksess i stor grad skyldes tilfeldigheter.

Han mener forbundet ikke gjør nok for å identifisere hva som kreves for å nå verdenstoppen, og savner en solid plan og strategi.

Sportssjef Erlend Slokvik er uenig i Guttormsens kritikk og mener norsk friidrett går i riktig retning.

Slokvik hevder at friidrettsforbundet jobber intensivt med å komme tettere på for å utvikle nye talenter, men anerkjenner at dette tar tid.

Guttormsen frykter at kunnskapen fra "foreldretrenere" ikke blir bevart Vis mer

Norsk friidrett har hatt stor suksess drevet av Karsten Warholm og Ingebrigtsen-brødrene, særlig Jakob, de siste årene.

Denne sesongen har også Narve Gilje Nordås nådd verdenstoppen på mellomdistanse, mens forventningene til mangekjemperne Sander Skotheim og Markus Rooth er stigende før VM i Budapest 19–28. august.

Selv har Atle Guttormsen hjulpet to av sine barn, Sondre og Simen, til Diamond League-nivå i stavhopp.

Men Guttormsen er bekymret for at forbundet ikke gjør nok for å finne ut hva som kreves for å nå verdenstoppen – slik at det kan hjelpe nye generasjoner opp i fremtiden.

– En må bruke momentum og pengene man har nå, til å bygge opp noe bra og grundig. Vi må lære oss hvorfor vi har fått to unge mangekjempere i verdensklasse for eksempel, sier Guttormsen til VG.

Stavtrener Atle Guttormsen før VM i USA i fjor med sønnene Simen og Sondre.

Han savner en plan og strategi for hvordan man skal nå forbundets mål om å utvikle utøvere som tar medaljer internasjonalt.

– Forbundet har laget noe de kaller en utviklingsplan. Den ligger på hjemmesidene. Den sier absolutt ingenting og kan ikke brukes til noe som helst, sier Guttormsen som er en av Norges elleve øvelses-trenere under VM.

Selv hevder Guttormsen at forbundet aldri har spurt ham om veien til å få sønnene til å kunne konkurrere med Armand Duplantis og de beste stavhopperne i verden. Han frykter forbundet heller ikke har nok kunnskap om den suksessrike treningen til Gjert Ingebrigtsen eller Leif Olav Alnes.

Erlend Slokvik, med munnbind, sammen med Leif Olav Alnes og Karsten Warholm.

Erlend Slokvik, sportssjef i Friidrettsforbundet, er delvis uenig i kritikken til Guttormsen.

– Hovedæren for suksessen nå, skal klubbene og utøverne ta. Men jeg er ikke enig i at det ikke er en plan for hvordan vi skal bli gode, sier Slokvik og fortsetter:

– Vi er helt avhengig av klubbene og miljøene. Vi har for få ressurser som forbund til å følge opp tett langt nedover, likevel vil jeg ikke kalle det helt planløst. Vi har jobbet intensivt de siste årene med å komme tettere på for å utvikle nye talenter, men det tar tid, sier Slokvik.

– Atle Guttormsen hevder forbundet ikke virker interessert i hvordan de har fått gode resultater i stav?

– Atle har vært med på møter hvor vi har snakket om hvordan vi skal utvikle talenter i stav, men det har vært mer overliggende. Vi har diskutert en god del trening også med både Gjert og Leif Olav, svarer Slokvik.

Sportssjefen i forbundet mener norsk friidrett går i riktig retning.

– Atle har utfordret oss på å bli tydeligere på hvordan vi jobber, og jeg føler vi har jobbet bra med å få til en klarere modell. Nylig gjorde vi vårt beste U23-EM noen gang vårt beste U23-EM noen gangfire gull, to sølv og tre bronse., vi har hatt klar fremgang, sier Slokvik.

Flere av Norges beste utøvere har blitt utviklet med stor hjelp av foreldre: Ingebrigtsen-brødrene, Warholm, Markus og Andrea Rooth, Simen og Sondre Guttormsen for å nevne noen.

Atle Guttormsen frykter «foreldretrenernes» kunnskap ikke blir tatt vare på, da han ikke tror foreldre vil bruke krefter på å følge opp andre enn egne barn.

– Men Duplantis, Haaland, Hegerberg, Klæbo og andre stor navn kommer jo også fra «familiebedrifter». Det er ikke bare vanlig i norsk friidrett?

– Det er ikke noe feil i seg selv at det er foreldre rundt. Problemet er at det ikke blir noe kontinuitet, det blir tilfeldigheter, sier Guttormsen.

– Hvor ille kan det være når man har en rekordstor VM-tropp nå?

– Det er veldig bra i seg selv. Så kan man lure litt på hvorfor det er sånn, det er flere øvelser og nye rankingregler Norge kommer godt ut av.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post