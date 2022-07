RASK START: Karsten Warholm startet meget raskt i semifinalen natt til mandag.

Warholm viste frem rekordfart: − Veldig interessant informasjon

EUGENE/OSLO (VG) Det har vært usikkert om Karsten Warholm (26) ville rekke VM og hvilken form han ville være i. I semifinalen viste han for alvor at toppfarten er på plass.

Da Warholm dundret inn til OL-gull og verdensrekord (45,94) i Tokyo i fjor, sa nordmannen følgende til VG:

– I dag gikk jeg ut som jeg aldri har gjort før.

Langt raskere gikk det faktisk under VM-semifinalen natt til mandag. VGs sammenligning viser at Warholm over den første hekken var tre tideler raskere enn sin egen verdensrekord. Det utviklet seg til fire tideler over andre hekk, før det gradvis gikk nedover. Over den syvende hekken var han likt med verdensrekorden, før han var ett tidel bak etter åtte hekker.

Da gikk han også over fra 13 til 15 steg mellom hekkene og «jogget» til slutt rolig inn, 2,06 sekunder bak rekordløpet.

Info Warholms to verdensrekordløp og semifinalen i VM Splittidene er målt fra nedslaget etter en hekk til nedslaget etter den neste. Tid brukt mellom hver hekk står i parentes. VG har ikke tilgang til analyseverktøy som gir hundredels nøyaktighet, og har brukt tidene fra TV-sendingene. Det gjør at tidene er oppført med én desimal. 46,70 på Bislett 1. juli 2021: Nedslag etter hekk 1: 5,5

Nedslag 2: 9 (3,5)

Nedslag 3: 12,6 (3,6)

Nedslag 4: 16,3 (3,7)

Nedslag 5: 20,1 (3,8)

Nedslag 6: 24 (3,9)

Nedslag 7: 28,1 (4,1)

Nedslag 8: 32,3 (4,2)

Nedslag 9: 36,7 (4,4)

Nedslag 10: 41,3 (4,6) Tid i mål: 46.70 sekunder

Differanse mellom beste og dårligste split: 1,1 sekunder

Raskeste split: 3,5 sekunder 45,94 i Tokyo 3. august 2021: Nedslag etter hekk 1: 5,5

Nedslag 2: 9 (3,5)

Nedslag 3: 12,6 (3,6)

Nedslag 4: 16,2 (3,6)

Nedslag 5: 19,9 (3,7)

Nedslag 6: 23,8 (3,9)

Nedslag 7: 27,9 (4,1)

Nedslag 8: 32,1 (4,2)

Nedslag 9: 36,3 (4,2)

Nedslag 10: 40,7 (4,4) Tid i mål: 45,94 sekunder

Differanse mellom beste og dårligste split: 0,9 sekunder

Raskeste split: 3,5 sekunder 48,00 i Eugene 18. juli 2022: Nedslag etter hekk 1: 5,2

Nedslag etter hekk 2: 8,6 (3,4)

Nedslag etter hekk 3: 12,4 (3,8)

Nedslag etter hekk 4: 16,0 (3,6)

Nedslag etter hekk 5: 19,7 (3,7)

Nedslag etter hekk 6: 23,7 (4,0)

Nedslag etter hekk 7: 27,9 (4,2)

Nedslag etter hekk 8: 32,2 (4,3)

Nedslag etter hekk 9: 37,0 (4,8)

Nedslag etter hekk 10: 41,7 (4,7) Tid i mål: 48 sekunder

Differanse mellom beste og dårligste split: 1,4 sekunder

Raskeste split: 3,4 sekunder Vis mer

– Jeg synes det er veldig interessant informasjon. Det bekrefter at farten definitivt er til stede, sier NRKs friidrettskommentator Jann Post til VG.

Etter løpet sa Warholm selv at han gikk ut «vanlig åpningstempo».

– De første åtte hekkene testet jeg farten. De siste hekkene tok jeg det bare rolig og kontrollerte heatseieren, sa Warholm i pressesonen.

Både Warholm selv og Post er klar på at Warholm har en del ekstra å gå på fra tiden på 48 sekunder i semifinalen.

– Jeg er spent på om han klarer å stå løpet like godt som i Tokyo. Blir det et halvsekund mer, et sekund mer? Det er der slaget står, sier Post.

Finalen på 400 meter hekk starter 04:50 natt til onsdag.

I GODT DRIV: Karsten Warholm under semifinalen i VM.

Warholm måtte bryte sitt første løp for sesongen i Rabat 5. juni med skade, og siden har det vært en kamp mot klokken for å bli klar. Selv har han fortalt at han var lettet etter å ha kommet seg trygt gjennom forsøket, og Jann Post er også fornøyd med det han har sett av sunnmøringen.

– Jeg er mer optimist nå enn for tre dager siden. Da var det en stor usikkerhet, og han hadde ifølge seg selv ikke løpt mer enn 200 meter med hekk. Vi visste ikke hvordan han ville reagere med på to løp på rad. Nå har vi et tydelig bilde av at han har kommet seg godt gjennom, og så er jeg spent på hvordan han vil stå de siste 100 meterne i finalen, sier han.

– Hvor mye raskere tror du han kunne løpt i semifinalen?

– Det er veldig vanskelig å si om det er 1,8 sekunder eller 1,2 sekunder, men det kunne definitivt vært fortere. Det er helt tydelig. Men det er vanskelig å spå, vi hadde ikke gjettet 45,94 etter semifinalen i OL heller, sier Post.

Slik hørtes det ut da Post kommenterte Warholms gulløp i OL i fjor:

I Tokyo løp Warholm 47,30 i semifinalen, før han altså sjokkerte friidrettsverden med å senke sin egen verdensrekord med 76 hundredeler i finalen.

I OL-finalen løp amerikanske Rai Benjamin inn til sølv med tiden 46,17, mens brasilianske Alison dos Santos tok bronse med tiden 46,72.

– Rai Benjamin sier han sliter med noen få problemer, men jeg synes han har sett bra ut. Dos Santos har imponert meg hele år, og alt tyder på at han vil løpe fortere i denne finalen enn OL-finalen. Jeg tror Karsten Warholm må løpe minst sitt livs nest beste løp for å ta gullet, sier Post.

Warholms nest beste løp i skrivende stund er 46,70-løpet fra Bislett i fjor, som den gang altså var verdensrekord.

– Forholdene er veldig, veldig gode. Vi kommer til å få bra med varme og dekket er mer enn raskt nok. Sydney McLaughlin forbedret sin egen verdensrekord fra Tokyo her (i det amerikanske mesterskapet i juni), så det er ikke noe tregere enn banen i Tokyo. Det er nok formen det vil stå på. 45,94 er ikke noe du drar opp av hatten hver dag, mener Post.