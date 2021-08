forrige

















fullskjerm neste TRIO: Jakob (t.v.) og Filip Ingebrigtsen sammen med pappa Gjert da familien hadde pressekonferanse grytidlig søndag morgen norsk tid. 1 av 10 Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Pappa Gjert overlater makten til sønnene: − Jeg har ikke noe jeg skal ha sagt

TOKYO (VG) Ingebrigtsen-sønnene bestemmer alt selv under OL, ifølge faren Gjert (55). Natt til tirsdag det klart for forsøk – noe som ofte har endt dramatisk for familien fra Sandnes.

Alle som har sett «Team Ingebrigtsen», vet hvem som har vært «sportsdirektør» i familien (mamma Tone er selvfølgelig adm.dir.). Men Jakob er blitt 20 år og Filip er 28. Har de overtatt styringen? Vi stilte spørsmålet da de møtte norske medier i Tokyo.

– Det er den høyeste som bestemmer, svarer Filip – og det er han selv som rager høyest over bakken i Japan, fulgt av Jakob og Gjert.

Ingebrigtsen-brødrene løper forsøk på 1500 meter tirsdag 3. august kl. 02.05 norsk tid (på TV Norge), deretter semifinale 5. august kl. 13.00 og finale 7. august kl. 13.40.

– Som trener så er du trener i forberedelsene. Men når det kommer til mesterskap, så er det ingen tvil om at de er sin egen herre. Jeg har ikke noe jeg skal sagt, sier Gjert Ingebrigtsen.

– Da jeg bare støttepersonell. Jeg vasker mattene, jeg vasker tredemøllene, jeg vasker ... Her er de helt klart sin egen sjef.

– Så oppsummert?

– Før mesterskap har jeg mye jeg skulle ha sagt, under mesterskap har jeg ingenting jeg skulle ha sagt, sier Gjert og utdyper:

– Det er overgang mot mesterskapene. Jeg backer mer og mer ut, og lar dem få større spillerom. Utøverne selv eier mesterskapene.

Ifølge pappa Ingebrigtsen driver heller ikke Team Ingebrigtsen med nøye planlegging av løpene.

– Vi planlegger ingenting! Hvert løp lever sitt eget liv. Det er ingenting som diskuteres. Ingen scenarioer. Jeg ser ikke på startlister en gang. Det er ikke viktig, sier pappa Gjert.

Timothy Cheruiyot er den store rivalen. Hittil har ikke Jakob Ingebrigtsen klart å slå kenyaneren.

På spørsmål om hvor mange som kan ta gull, svarer faren først på hvor mange som kan ta medalje:

– I alle fall syv-åtte er medaljekandidater.

– Men gull?

– Gull er det ikke så fryktelig mange som kan ta. Fire stykker. Jeg ønsker ikke å si hvem jeg tenker på.

Jakob Ingebrigtsen er klar på at det han frykter mest, er å gå i bakken, særlig i forsøket.

– For min del er det en større risiko. Det jeg frykter mest. At noen dytter meg eller at noen faller rett foran meg.

– Det gjelder særlig forsøket. Folk kan gjøre nervøse ting og få panikk.

Tidlig tirsdag morgen japansk tid skal Jakob og Filip Ingebrigtsen ut i sitt forsøk på 1500 meter. Og det har ikke manglet på dramatikk for pappa Gjert i tidligere mesterskap med brødrene:

Jakob Ingebrigtsen kom først i mål, ble disket, men anket – og fikk til slutt beholde EM-gullet på 1500 meter innendørs i mars 2021. Det tok over to timer etter målpassering før gullet var klart.

VM i Doha i 2019 åpnet på mest dramatiske vis da Jakob Ingebrigtsen først ble disket i forsøket på 5000 meter – for at han løp på innsiden av banen. Den norske anken førte imidlertid fram og han fikk løpe finalen.

Filip Ingebrigtsen ble disket under Rio-OL i 2016 etter at han brøytet seg fram i forsøket på 1500 meter. Han klarte å sikre semifinaleplassen, men hans britiske konkurrent protesterte – og nordmannen ble disket. Gjert og Norge anket, men den ble avvist.

Under innendørs-EM i Glasgow i 2019 ble Filip Ingebrigtsen disket etter å ha vunnet sitt forsøksheat på 1500-meter. Årsaken var at han tråkket innenfor listen. Anken førte ikke frem.

Under U20-EM i 2017 var Jakob Ingebrigtsen den store favoritten på 1500 meter. I et forsøk på å søke seg innover i banen, endte han på magen. Da han kom seg på beina, medaljehåpet knust. – Han gjør alt feil. Når han gjør noe slikt, klippes beina dine, sa pappa Gjert etterpå.

I semifinalen på 1500 meter i Berlin-EM i 2018 falt Filip Ingebrigtsen 600 meter før mål. Han kom seg på beina og tok seg riktignok til finalen, men måtte rett til lege for å sy et stort kutt.

