STILLER OPP: Jakob Ingebrigtsen og Filip Ingebrigtsen er klar for start i friidretts-NM i Bergen 18. til 20. september, selv om de eventuelt løper 3000 meter i Roma kvelden før. Bildet er fra Boysen Games på Bislett for halvannen måned siden. Foto: Trond Reidar Teigen

Friidrettstjernene får spesialbehandling i NM

Jakob Ingebrigtsen (19), Karsten Warholm (23) og Amalie Iuel (26) vil få spesialbehandling i forbindelse med friidretts-NM i Bergen om halvannen uke. Arrangøren stokker i programmet for at stjernene skal rekke å komme seg dit.

For mindre enn 10 minutter siden

– Ja, bekrefter friidrettsforbundets toppidrettssjef Erlend Slokvik.

Friidretts-NM på Fana stadion i Bergen skulle opprinnelig ha vært avviklet 19. til 21. juli. Coronapandemien medførte utsettelse til 18.- til 20. september. Ifølge Erlend Slokvik er Norges aller beste friidrettsutøvere, det vi si totalt 16 i elitegruppen, kontraktforpliktet til å stille opp i det årlige norgesmesterskapet.

Friidrettsforbundets reglement åpner imidlertid for tilpasninger med hensyn til den internasjonale stevneserien Diamond League. Inneværende år er den sterkt amputert med en rekke avlysninger på grunn av coronaviruset.

les også Jakob Ingebrigtsen overlegen i Brussel

Karsten Warholm skal imidlertid tirsdag (start 18.40) forsøke å slette verdensrekorden på 400 meter hekk i Golden Spike-stevnet (ikke Diamond League) i Ostrava. Jakob Ingebrigtsen er klar for 1500-meteren i samme stevne (20.35).

Torsdag 17. september vil Roma arrangere sitt Diamond League-stevne, med – sannsynligvis og kanskje – Jakob Ingebrigtsen, Filip Ingebrigtsen (3000 meter), Karsten Warholm, Amalie Iuel (400 meter hekk), Hedda Hynne (800 meter) og Vladimir Vukicevic (110 meter hekk) på startstreken.

Vel å merke kvelden før NM skal starte.

Det er grunnen til at arrangørklubbene, idrettslagene Fana, Bjarg og Gneist, og friidrettsforbundet nå har endret det opprinnelige konkurranseprogrammet. Jakob Ingebrigtsen og de andre aktuelle blant de norske stjernene får spesialbehandling for å kunne være i stand til å vise seg frem fra sin beste side – og ikke minst for å rekke frem til Bergen i tide.

les også Nytt verdensrekordforsøk: Hentet i privatfly

Jakob Ingebrigtsen, og eventuelt storebror Filip (droppet Brussel sist fredag), tildeles såkalt wild card slik at de slipper å løpe kvalifiseringsheat på 1500 meter fredag. De går rett til finalen lørdag, uten at det vil gå på bekostning av noen av konkurrentene.

– Det har skjedd før, svarer Erlend Slokvik når det gjelder utdeling av wild card i friidretts-NM.

les også Jakob Ingebrigtsen brøt «drømmegrensen» og slo europarekord på 1500 meter: – Det er helt sykt

NM-finalen på 400 meter hekk flyttes til søndag, med innledende heat lørdag. Det betyr at Karsten Warholm og norsk rekordholder Amalie Iuel slipper å tenke på å rekke den opprinnelige starten – hvis de bestemmer seg for å løpe i Roma. På den annen side vil det innebære at de ikke får anledning til å doble, med 400 meter flatt fredag.

– Det er gøy at det går an å samarbeide og dermed samle Norges beste utøvere. Det er et viktig stevne. Jeg tror alle setter pris på at alle de beste kan være på plass, sier NRKs mangeårige friidrettskommentator Jann Post.

Hedda Hynne (800 meter) og Vladimir Vukicevic (110 meter hekk), med fersk norsk rekord på korthekken, skal også etter planen løpe i Roma. Deres øvelser går lørdag og søndag i Bergen.

Kuriosa: Ifølge Friidrett1 er Jakob Ingebrigtsen påmeldt til 800 meter, 1500 meter, 5000 meter, 10.000 meter og 3000 meter hinder. Karsten Warholm er påmeldt til 400 meter (flatt) og 400 meter hekk. Påmeldingfristen var tirsdag 8. september.

les også Kongen til Warholm: Tror ikke det blir Tokyo-OL

Erlend Slokvik forteller at det er noe usikkert hvor vidt Sigrid Borge, fra Osterøy utenfor Bergen, kan kaste spyd i NM. Ifølge toppidrettssjefen er det klart at norgesrekordholder Isabebelle Pedersen ikke skal løpe 100 meter hekk på hjemmebane søndag og Tom Henning Kårbø ikke vi stille til start på 3000 meter hinder lørdag. Begge etter avtale med toppidrettssjefen.

les også Hekke-Isabelle kan droppe denne sesongen også

Ps! VG har ikke fått kontakt med Henrik Ingebrigtsen eller Gjert Ingebrigtsen når det gjelder Henrik Ingebrigtsens NM-deltagelse. Han løp siste gang Monacos Diamond League-stevne 14. august. Han brøt 5000-meteren. Toppidrettssjef Erlend Slokvik sier at eldste løperbror Ingebrigtsen er i behandling og NM-usikker.

Publisert: 08.09.20 kl. 10:03