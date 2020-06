GULL-TRØBBEL: Bahrains Salwa Eid Naser (22) løp styggfort da hun vant VM-finalen på 400 meter i Doha for åtte måneder siden. Foto: David J. Phillip / AP

VM-gullsensasjonen brøt doping-meldeplikt fire ganger

Salwa Eid Naser (22) hadde brutt antidopingreglenes meldeplikt tre ganger før hun vant sitt oppsiktsvekkende gull for Bahrain i friidretts-VM. Nå viser det seg at hun også brøt den i januar i år.

Nå nettopp

Det opplyser Det internasjonale friidrettsforbundets (nå World Athletics) uavhengige antidopingkomité «Athletics Integrity Unit» i en pressemelding søndag.

Salwa Eid Naser var under etterforskning for tre påståtte brudd på meldeplikten da hun som første kvinne fra Asia vant 400-meterfinalen i Doha-VM i oktober sist høst. Naser, opprinnelig fra Nigeria og med døpenavnet Ebelechukwu Agbapuonwu, ble tidenes yngste VM-vinner på distansen med tiden 48,14 sekunder - tidenes tredje beste etter Marita Koch (47,60) og Jarmila Kratosjvilova (47,99).

Det var den raskeste 400-meteren for kvinner på 34 år.

VM-gullsensasjonen Naser, som vant VM-sølvmedaljen i 2017, senket sin personlige rekord med nær ett sekund (94/100).

Fredag ble det kjent at hun er midlertidig suspendert for bruddene på meldeplikten. Hun risikerer to års utestengelse - minimum ett - for ikke å ha oppgitt rett tid og sted for hvor hun ville være tilgjengelig for dopingjegerne - tre ganger i løpet 12 måneder.

les også Verdens raskeste mann siktet for brudd på antidoping-regelverket

Salwa Eid Naser uttalte umiddelbart i en video publisert på Instagram at tre brudd på meldeplikten var «helt vanlig», og at hun aldri hadde vært en juksemaker – og aldri ville komme til å være det.

– Det hender. Det kan skje alle. Jeg vil ikke at folk skal misforstå dette. Jeg vil aldri jukse, uttalte hun også.

Videoen er senere slettet.

les også Dopingsaken mot Coleman trukket tilbake

Ifølge Athletics Weekly skal Naser manager Juan Pineda ha uttalt at hun brøt meldeplikten to ganger i 2019, og en gang i forbindelse med en ferietur til Nigeria i begynnelsen av 2020 - fordi hun ikke rakk en flyavgang og ankom sent til hotellet hun skulle bo på (og antakelig hadde oppgitt som «treffpunkt» i meldepliktbasen).

Søndag følte «Athletics Integrity Unit» behov for å respondere på Nasers utsagn og «klargjøre» saken med en «uttalelse»:

«Etterforskningen av Nasers tre brudd på meldeplikten i 2019 pågikk mens Doha-VM ble arrangert og hun var ikke midlertidig suspendert på det tidspunktet. Etter at etterforskningen var fullført, og et fjerde brudd på meldeplikten i januar 2020, ble en påtale utferdiget og Naser gjenstand for en øyeblikkelig midlertidig suspensjon. Den disiplinære prosessen pågår og AIU vil ikke kommentere saken ytterligere».

En rekke friidrettsstjerner har imidlertid gitt uttrykk for hva de mener om Salwa Eid Naser og saken som sådan.

Blant andre Hellas’ OL-gullvinner i stav, Katerina Stefanidi:

Grekeren mener at Nasers holdning til dopingprøvene bør tas med i beregningen i straffeutmålingen.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har Salwa Eid Naser kommet med en uttalelse der hun mener at dette «kommer til å ordne seg».

– Forhåpentlig løser det seg. Det er vanskelig å ha denne lille «flekken» knyttet til navnet mitt, sier hun.

Publisert: 07.06.20 kl. 19:06

Mer om Doping Friidrett

Fra andre aviser