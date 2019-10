PÅ’N IGJEN: Både Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen løp finale på 5000 meter mandag. Allerede torsdag skal de to førstnevnte i aksjon igjen. Foto: Lise Åserud

Gjert demper forventningene før 1500-meteren: – Det kan ha kostet for mye

DOHA/OSLO (VG) Jakob og Filip Ingebrigtsen skal begge løpe 1500 meter torsdag, men far og trener Gjert Ingebrigtsen er redd for at de brente for mye krefter på 5000-meteren.

– Det er en risiko at det kostet for mye, det er klart det er det, sier Gjert Ingebrigtsen til VG og resten av de fremmøtte mediene i Doha onsdag formiddag.

Torsdag smeller startskuddet med nye Ingebrigtsen-brødre på startstreken, med forsøket på 1500 meter. Det er bare tre dager etter at Filip måtte bryte 5000 meter-finalen, mens Jakob brente enormt med krutt for sin 5. plass.

– Banket muskulatur

Gjert avslører at begge sliter med magekrampe, og at yngstemann «aldri har vært så mørbanket før».

– Det er mye banket muskulatur på de to etter 5000. Jeg tror aldri Jakob har vært så mørbanket før. De siste par rundene der kostet, sier han.

Han er likevel klar på at de ikke angrer på valget om å løpe begge distansene, men skulle helst sett at 1500-meteren kom før 5000-meteren.

– Vi visste det var en mulighet at det ville bli for mye for dem. Å ha to tanker i hodet samtidig til et slik mesterskap er en risiko. Nå får vi se om det faktisk er mulig, med tanke på fremtidige VM, og også OL, sier Gjert Ingebrigtsen.

Han mener også at medaljesjansene var større på 5000-meteren på grunn av at det er hardere konkurranse på 1500 meter.

– Nå handler det bare om å komme til finalen, for de 5000-meterne var tøffe, sier han.

Til tross for at faren demper forventningene har både Filip og Jakob gitt beskjed om at «alt er som det skal».

Alle tre sliter med krampe

Filip måtte som nevnt bryte 5000-meteren med magekrampe, og Gjert avslører at det er et problem for alle tre brødrene.

– Alle har en magekrampe på høyre side. På 5000 puster man på en annen måte på lengre tid, så det har nok med det å gjøre. Alle tre har nøyaktig det samme på høyre siden, faktisk, sier han.

Både Jakob og Henrik fikk behandling for det før 5000-meteren, men ikke Filip, sier han videre. Filip skal ha vært veldig overrasket over problemene, da han ikke kjente noe i forkant av løpet.

– Det pleier ikke skje på 1500 meter, men de pleier å kjenne det da også, sier han.

VG oppdaterer saken.

