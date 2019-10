STILTE OPP: Jacob Ingebrigtsen sammen med supporter Lotta Berghagen (6) fra Ådal etter seieren i Hytteplanmila i Hole. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Gjert Ingebrigtsen om 1500 eller 5000 i OL: – Velger den distansen der det er størst muligheter for medalje

HOLE (VG) Jakob Ingebrigtsen (19) sier at han løper i hvert fall 1500 meter i OL. Pappa Gjert sier at det handler om å velge den distansen der medaljemulighetene er størst.

– Det blir ikke mulig å løpe både 1500 og 5000 meter i OL sånn som programmet er satt opp, sier Gjert Ingebrigtsen til VG.

– Jeg skal være med på 1500 meter og så får vi se på mulighetene for andre ting også, er Jakobs versjon av det der.

– 10 000 meter?

– 1500 meter og maraton kanskje, svarer 19-åringen lurt.

I Hytteplanmila i Hole lørdag viste Jakob Ingebrigtsen at han kan løpe fort også når distansen er ei mil lang. Han slo Sondre Nordstad Moens to år gamle norske rekord. Tiden var 27.54.

Ifølge statistikkmannen Jon Mulkeen, som jobber for Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF), er det også europeisk U20-rekord (under 20 år) på distansen:

Når vi spør Gjert Ingebrigtsen om hvilke(n) distanse Jakob skal løpe i OL, svarer han:

– Vi får se. I OL går vi etter medaljer. Da velger vi den distansen der det er størst muligheter for medalje. Så blir det sikkert enn diskusjon rundt dette.

– Er andre distanser enn 1500 og 5000 meter aktuelle?

– Vi får se.

I Doha-VM nylig ble Jakob Ingebrigtsen nummer fire på 1500 og nummer fem på 5000 meter. På 1500 meter var han 24 hundredeler unna medalje, på 5000 meter 1,82 sekunder.

KLAPPER: Jacob Ingebrigtsen applauderer bror Filip i spurten på Hytteplanmila. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Gjert Ingebrigtsen er klar på at OL er mye viktigere enn VM.

– Medalje i OL er viktig. Det er helt annerledes enn VM. VM er det hele tiden.

Jakob Ingebrigtsen ser fram til OL, som blir arrangert allerede den siste uken i juli og den første i august 2020.

– Det er lett å motivere seg når det er så kort tid til.

– Derfor kan vi heller ikke tillate oss å slippe oss for langt ned, fordi det ikke er så lenge til.

Nå er det ferie. Jakob Ingebrigtsen vil ikke avsløre hvor han og kjæresten skal, men derimot er han veldig fornøyd med å ta det med ro en periode.

– Det er fantastisk å komme hjem og treffe familie og venner. Man kan tillate seg å møte folk man ellers aldri ser. Det er litt gøy.

Han og bror Filip deltok lørdag også i «selfie-OL». Ungene sto i kø for å sikre seg et bilde med heltene.

– Dette er kult, fastslår Jakob.

Terrengløp-EM i desember har Team Ingebrigtsen bestemt seg for å droppe.

– Vi begynner sesongen i månedsskiftet oktober-november, så det blir litt kort tid, sier Gjert.

– Da er vi på høydeleir i Flagstaff, forteller Jakob Ingebrigtsen.

Han innkasserte 52 000 kroner for seieren i Hytteplanmila: 20 000 kroner for norsk rekord, 20 000 kroner for løyperekord og 12 000 kroner for løpsseieren.

– Det hadde jeg ikke satt meg inn. Det er ikke derfor jeg kom hit. Jeg kom fordi det er kule folk her.

Sesongen 2020 vil altså ha OL som det altoverskyggende målet, men det er også EM i Paris i august.

– Det blir en komprimert sesong der vi må velge bort ting, fastslår Gjert Ingebrigtsen.

