SOSIAL DISTANSE: Filip Ingebrigtsen og Jakob Ingebrigtsen kan komme til møtes i «duell» i mai måned, vel å merke ved at europamesteren fra 2016 løper på hjemmebane i Oslo og europamesteren fra 2018 starter hjemme i Sandnes. Bildet er fra 1500-meteren i VM i Doha høsten 2019. Foto: Petr David Josek / AP

Norsk friidrett planlegger «corona-konkurranser» neste måned

Brødrene Ingebrigtsen kan sammen med flere av Norges beste friidrettsutøvere allerede i mai måned være i gang med alternative konkurranser på hjemmebane.

Det røper toppidrettssjef Erlend Slokvik i Norges friidrettsforbund.

– Vi kan komme i gang i mai og vi ønsker å gjøre det med de beste løperne. Det er i første rekke dem og kasterne vi har pratet mest med, sier toppidrettssjefen angående de nær forestående «coronona-konkurransene».

Erlend Slokvik forteller at Gjert Ingebrigtsen ligger bak ideen han tok opp med friidrettsforbundets fagansvarlige for de forskjellige grenene i et møte mandag. Tirsdag diskuterte han planene med medlemmene av en nylig nedsatt gruppe i friidrettsforbundet som har til oppgave å få i stand lokale konkurranser tilpasset smittevernreglene.

VG er kjent med at også andre trenere for Norges beste friidrettsutøvere vil ønske de atypiske konkurransene velkommen.

– Det er ingen tvil om at det er et veldig behov for å få konkurrert litt. I friidrett er det mulig å få til godt innenfor rammene av smittevernreglene, sier Erik Sakshaug.

Han er fagansvarlig for mellom- og langdistanseløp og jobber med rekruttlandslaget i friidrettsforbundet. Han er også trener for sin samboer Hedda Hynne (30), Norges beste 800-meterløper. Paret er bosatt i Trondheim.

Langdistanseløper Sondre Nordstad Moen har flybillett hjem fra Kenya 7. mai:

Filip Ingebrigtsen (27) er bosatt i Oslo med sin sprinterkone Astrid Mangen Ingebrigtsen. Toppidrettssjef Erlend Slokvik ser for seg at VM-bronsevinneren på 1500 meter fra 2017 kan løpe mot elitelagets langdistanse-ener og Oslo-bosatte Karoline Bjerkeli Grøvdal (29) over en strekning på 1000 meter langs Frognerstranden. Det er en populær trasé parallelt med E18 i hovedstaden.

Løpet vil bli registrert av måleinstrumentet Strava og publisert offentlig, slik at «folk flest» kan måle seg mot de beste – og ikke minst at Norges beste løpere i andre byer kan konkurrere mot disse.

For eksempel Sandnes-bosatte Jakob Ingebrigtsen (19) og Henrik Ingebrigtsen (29), og Hedda Hynne i Trondheim.

Kravet til sosial distanse på to meter vil være uproblematisk å overholde. Friidrettsforbundet venter på svar fra Helsedepartementet om i hvilken grad funksjonærer kan ta del i «coronoa-konkurransene».

Diskoskaster Ola Stunes Isene – nummer fem i verden på årsbeste listen i 2019 – er kjent med friidrettsforbundets planer om også å arrangere «virtuelle» tevlinger.

Han kan kaste hjemme i Drammen, mot en internasjonal konkurrent et annet sted i verden. Konkurransen filmes og går live over internettet. De ser hverandres kast: «Hmmm, 65 meter ... nå er det min tur.»

– Det vil være fint å få konkurrert og å få godkjent kastene. Dette kan bidra til at idretten ikke dør ut, ved at vi kan holde ut på best mulig måte, sier Ola Stunes Isene (25) – det siste med tanke på smittevernreglene.

På spørsmål om han er god nok form til å delta i konkurranser nå, svarer bondesønnen at han «hjemme på gården» i forrige uke satte «treningspers» med 67,80 meter – et par centimeter lenger enn hans godkjent norske rekord (67,78) fra april i fjor.

Publisert: 22.04.20 kl. 09:43 Oppdatert: 22.04.20 kl. 09:54

